Klare Sache bei Wintercup

Der nächste Spieltag des Wintercups in der Tennishalle Posch in Neunkirchen ist durch – mit deutlichen Ergebnissen. So nutzte die Gastgeber-Mannschaft den Heimvorteil und bezwang Josko Senft-Gh.Waitzbauer. Deutlich ging es beim 6:1-Sieg der SB Tankstelle Ofenböck über Winzendorf zu, ähnlich klar war das 6:0 von WellnessWelt Würflach über Payerbach 3. Bei den Damen feierte Eurotor Posch sen. einen 5:1-Sieg über UTC Hochneukirchen, SU-ETG war gegen die KeFa Girls erfolgreich.