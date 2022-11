Klare Sache für Ternitz eim Wintercup

Werbung

Nichts anbrennen ließ die Truppe von Ternitz 1 beim Wintercup in der Tennishalle Posch – gegen die Delegation des UTC BH Laufsport Mangold setzten sich Markus Palfinger und Co. in souveräner Manier mit 5:1 durch. „Team Endgegner“ machte seinem Namen alle Ehre und fertigten Flieseverlegung Weißenböck Ramplach mit 5:1 ab. Etwas knapper verlief es zwischen Schottwien und Kirchberg & Friends – 4:2 das Resultat für die Schottwiener.

Der SV Hernstein durfte über das gleiche Resultat jubeln – 4:2 gegen TC Payerbach Herren 1.