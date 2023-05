Klassenerhalt wird für Seebensteiner Tennis-Herren zur Zitterpartie

Pfingsten war für Bundesliga-Aufsteiger Seebenstein aus sportlicher Sicht kein feierlicher Anlass. Gegen Schwaz (2:7) und Anif (0:9) beenden David Simon und Co den Grunddurchgang mit zwar herben Niederlagen. Der Klassenerhalt wird im unteren Play-off nun zu einem wahren Kraftakt.

Gegen Schwaz, das sich überraschend neben Titelverteidiger Irdning für das Final Four qualifizierte, hatten die Niederösterreicher auch Pech. Der Spielverlauf war nicht so eindeutig wie es das Ergebnis vermuten lässt. Zwei Spiele gingen erst im Match-Tie-Break an die Tiroler. Der Schwazer Sieg ging unterm Strich aber natürlich in Ordnung.

In Anif, das im bisherigen Saisonverlauf enttäuschte, trat Seebenstein ohne seine Legionäre Blaz Kavcic, Nik Razborsek und Filip Duda an. Somit hatten die Salzburger leichtes Spiel, gaben nur einen einzigen Satz ab.

Hartberg und Steyr als direkte Konkurrenten

In der Relegation warten auf Seebenstein nun drei Spiele im Kampf den Verbleib in der höchsten Spielklasse. Zur tabellarischen Ausgangslage: Radstadt und der Wiener Athletikclub führen die Tabelle mit jeweils vier Punkten an. Dahinter kommen Anif und Hartberg mit jeweils zwei. Punktlos starten Steyr und Seebenstein in die zweite Saisonphase. Die letzten beiden müssen am Ende der Saison in die 2. Bundesliga absteigen. Seebenstein beginnt am 10. Juni (11 Uhr) mit dem schwierigen Auswärtsspiel in Radstadt. Größere Chancen auf den ersten Sieg in der Bundesliga gibt es am 17. Juni (11 Uhr) zu Hause gegen Hartberg und am 24. Juni (11 Uhr) auswärts gegen Steyr. Um ein weiteres Jahr in der Bundesliga zu bleiben, muss Seebenstein wohl zwei der verbleibenden drei Spiele gewinnen.