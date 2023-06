Landesliga-Trio kassiert Niederlagen

Das Wochenende hätte für die Landesliga-Herren aus dem Bezirk besser verlaufen können: drei Spiele, drei Niederlagen. Neunkirchen vergab die letzte kleine Chance Liga-Goliath BMTC tabellarisch zu ärgern. Schottwien rutscht von Platz eins auf vier ab. Aspang bekam daheim die Grenzen aufgezeigt.

Herren, Landesliga B1

In der Hinterbrühl konnten nur die beiden Legionäre Mark Kovacs und Adam Szoke anschreiben. Kovacs kämpfte den Mödlinger Florian Kopf in zwei Sätzen nieder. Szoke hatte gegen Benno Windt keinerlei Probleme. Auch das Doppel entschieden die beiden Ungarn für sich. Jakob Mayer, Michael Haider, Michael Rath und Markus Schönowitz konnten auf den hinteren Positionen gegen den Tabellenführer nicht punkten. Am Samstag (11 Uhr) geht es für die Bezirkshauptstädter nun mit dem Heimspiel gegen Waidhofen/Thaya weiter. Es ist ein Duell der Tabellennachbarn, der Vierte empfängt den Dritten.

Herren, Landesliga C1

Schottwien reiste als Tabellenerster nach Gänserndorf. Das verängstigte die Hausherren aber keineswegs. Auf den Top-Positionen holten Florian Scheibenbauer und Patrick Wittine die Punkte nach Schottwien. Auf den Positionen drei bis sechs blieben die Siege bei den Gänserndorfern, die auch die Doppel-Bilanz mit 2:1-Siegen für sich entschieden. Mit etwas Glück hätten die Schottwiener aber auch einen Sieg aus Gänserndorf mitnehmen können. Pierre Reingruber verlor sein Einzel in drei Sätzen. Das Doppel Wittine/Wöhrer unterlag erst im Match-Tie-Break. Schottwien büßt in der Tabelle drei Plätze ein, ist dennoch nur einen Zähler hinter Platz eins. Am Sonntag (11 Uhr) muss Schottwien zum Schlusslicht aus Harland.

Herren, Landesliga C3

Aspang hatte am Sonntag Pech. Durch die Verletzung von Gerald Birnbauer gingen sowohl ein Punkt im Einzel als auch im Doppel kampflos an Krems-Süd. Somit waren die Siege von Einser Michael Faustmann und dem Doppel Hecher/Pichlbauer zu wenig. Krems siegte 7:2. Aspang rangiert auf Platz fünf und hat die Abstiegsgefahr bereits ziemlich sicher gebannt. Am Sonntag gastiert der UTC nun beim Vierten Hofstetten-Grünau II.