Neunkirchen wieder als Schauplatz der Talente

Alle Jahre wieder wird Neunkirchen zum „Mekka“ des NÖ-Nachwuchstennis. Denn bei den Landesmeisterschaften stehen die größten Nachwuchshoffnungen des Landes auf dem Platz und matchen sich. Bei den jüngsten Damen in der U12 war Mia Neumüller vom TC Brunn/Gebirge nicht zu schlagen, sie behielt im Fainale gegen Leonie Schauer die Oberhand. Die U14-Wertung der Mädels war eine klare Angelegenheit für Anna Richtar vom TV Hochwolkersdorf, die im gesamten Bewerb nur vier Games abgab, im Finale Avril Illetschenko in zwei Sätzen schlug. Frischgebackene U16-Landesmeisterin ist Alina Crnovrsanin.

Bei den U18-Ladys setzte sich Chiara Semmelmeyer (ASK Ybbs) gegen Kristina Brasnic (Better Tennis Club Traiskirchen) in drei Sätzen durch, nachdem der erste Satz eigentlich klar an Brasnic ging. Die U12-Burschenwertung ging an Ferdinand Grasl aus Krems.

Florian Zimmer heißt der neue U14-Landesmeister bei den Burschen, im Endspiel nach einem langen Turnier bewies er gegen Bastian Berenz im alles entscheidenden dritten Satz den längeren Atem. Spannend war auch der Showdown zwischen Elias Trausmuth (TV Hochwolkersdorf) und Gustav Dressler (UTC Gedersdorf).

Im Bewerb der „Ältesten“, der U18 nutzte Nick Ihlenfeld seinen „Heimvorteil“, spielt er doch nur wenige Kilometer weiter für den TV Winzendorf-Muthmannsdorf. Das Finale gegen Nicola Kogler war eine klare Angelegenheit – 6:1, 6:3.

Zum Redaktionsschluss waren die Doppelbewerbe noch im Gange. Sie werden in der nachgereicht.