Payerbach jubelt über doppelten Meistertitel

Doppelter Grund zur Freude beim TC Payerbach: Die erste Herrenmannschaft – Herren 1 Allgemeine Klasse wurde in der Kreisliga C Meister.

Dies wurde dank einer einzigartigen, extrem jungen Mannschaft erreicht. Die Kampfmannschaft mit einem Durchschnittsalter von unter 18 Jahren konnte alle Meisterschaftsbegegnungen mit einem Sieg heim spielen und erreichte so mit der eigenen Jugend den Meistertitel. In der letzten Begegnung kam es aufgrund von Verletzungen noch zu knappen Ergebnissen, aber mithilfe der starken Verstärkung aus den Reihen der 60+ Spieler konnte sich Payerbach vor Gloggnitz und Bad Erlach die Tabellenführung heim spielen.

Auch die Senioren 60 plus erlangten durch Kampfgeist den Meistertitel. Die Senioren waren heuer bereits in der Landesliga B am Start und steigen nun sogar in die Landesliga A auf.

Die Meisterschaft wurde somit äußerst erfolgreich abgeschlossen und der TC Payerbach startet nun in einen sportlichen Sommer.

Der TCP veranstaltet am Samstag mit Prominenten des Club NOE und des Club STM ab 9 Uhr ein Charity-Doppelturnier.

Danach wird sich im Juli wieder alles auf das Payerbacher Open konzentrieren. Das 2. Payerbacher Open startet von 30. Juli bis 6. August.

Anmeldungen jederzeit auf www.noetv.at möglich – es gibt viele unterschiedliche Bewerbe.