Seebenstein und das Konzert der Großen

Seebenstein/Schiltern startet am Samstag (11 Uhr) ins Abenteuer 1. Bundesliga. Für den Aufsteiger ist der Klassenerhalt das erklärte Ziel: „Das ist möglich und auch realistisch“, ist Mannschaftsführer David Simon überzeugt. Auch wenn der Liganeuling bei der Gruppenauslosung Pech hatte: „Mit Irdning und Anif haben wir die zwei stärksten Mannschaften in unserer Gruppe“, die Quali für das Final Four im Herbst scheint außer Reichweite.

Für Seebenstein/Schiltern geht es darum, sich für das Abstiegs-Play-off eine gute Ausgangslage zu verschaffen, sprich gegen die Gruppengegner Wr. Athletikclub und Schwaz zu punkten. „Zumindest gegen einen von den beiden wollen wir gewinnen“, gibt Simon die Richtung vor.

Frühere Nummer 68 als Königstransfer

Für die Mission Ligaverbleib verstärkte sich Seebenstein/Schiltern international. Mit Blaz Kavcic sicherte sich der Verein die Dienste der ehemaligen Nummer 68 der Welt. Der Slowene bringt seinen „Spezi“ Bor Artnak mit. Das Duo soll bei den Heimspielen aufschlagen.

Der 23-jährige Andreas Kramer ist der einzige Neuzugang mit österreichischem Reisepass. „Ihn kenne ich schon länger. Er kommt vom College-Tennis, ist sicher eine Verstärkung für uns“, meint Simon. Sein Debüt soll Kramer schon am Samstag geben. Da empfängt der Außenseiter den Titelverteidiger und großen Meisterschaftsfavoriten Irdning. Im Kader der Steirer stehen nahezu alle rot-weiß-roten Top-Asse: Ob Dennis Novak, Sebastian Ofner und Filip Misolic tatsächlich nach Seebenstein kommen? Durchaus möglich. Das Trio ist diese Woche beim Challenger in Mauthausen im Einsatz, scheitern die Lokalmatadore beim Turnier frühzeitig, stehen die Chancen auf einen Einsatz in Seebenstein hoch.