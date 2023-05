Seebenstein zahlt Lehrgeld

Herren Bundesliga

Zweites Spiel, zweite 3:6-Niederlage für Aufsteiger Seebenstein. Nach Titelfavorit Irdning erwies sich auch der Wiener Athletikclub als zu starker Gegner. Filip Duda und Florian Pimishofer gewannen ihre Einzel-Spiele jeweils im Match-Tite-Break. Zuvor hatten im Doppel Jiri Bernat und Andreas Kramer schon den ersten Punkt für die Seebenstener geholt. Marius Pimishofer und Philip Aplienz verloren ihr Doppel im Match-Tie-Break. Die anderen fünf Partien waren mehr oder weniger eine klare Angelegenheit zugunsten der Wiener. Mit einer Doppelrunde wird die Gruppenphase dieses Wochenende abgeschlossen. Für Seebenstein geht es um mögliche Bonuspunkte für das untere Play-off. Am Freitag (13 Uhr) haben die Seebensteiner gegen den Tabellendritten Schwaz Heimvorteil. Am Sonntag (11 Uhr) müssen die Seebensteiner dann nach Anif. Die Salzburger wurden neben Irdning als programmierter Aufsteiger ins Final Four gehandelt. Doch bisher enttäuschte Anif, verlor so wie Seebenstein die ersten beiden Saisonspiele, steht nun enorm unter Druck. Herren Landesliga

Auswärts läuft es für Neunkirchens Herren in der Landesliga B1. Gegen Schlusslicht Stockerau gab es einen glatten 9:0-Erfolg. Neunkirchen rückt in der Tabelle hinter Brühl und St. Valentin auf Rang drei vor.

In der Landesliga C1 setzte sich Schottwien in einem richtigen Krimi gegen Hochwolkersdorf 2 durch. In den Einzeln gingen beide Drei-Satz-Partien nach Howodo. Im Doppel setzte sich Schottwien zweimal im Match-Tie-Break durch, brachte in der Endabrechnung einen knappen 5:4-Heimsieg für die Schottwiener. Aspang musste ähnlich hart kämpfen, rang UTC BH Wr. Neustadt 2 schlussendlich mit 5:4 nieder. Kurios: Die Wiener Neustädter gewannen elf Games mehr als Aspang.