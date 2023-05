Seebensteiner schlugen sich gegen Melzer und Co. wacker

Geht Liganeuling Seebenstein gegen Titelfavorit Irdning unter? Das war die Frage vor dem Bundesliga-Auftakt letzten Samstag. Die Antwort: Der Außenseiter schlug sich wacker, war bei der 3:6-Niederlage unterm Strich aber dennoch chancenlos. Keine Überraschung, immerhin boten die Gäste mit Jürgen und Gerald Melzer, sowie Dennis Novak ein Trio aus der heimischen Elite auf. Dazu kam mit dem Deutschen Peter Gojowczyk die ehemalige Nummer 39 der Welt. Landsmann Mats Moraing war früher zumindest Nummer 115 und Joel Schwärzler zählt zu den vielversprechendsten rot-weiß-roten Talenten.

Kavicic fährt bei Debüt zwei Siege für Seebenstein ein

Doch Seebenstein hielt vor allem in den Doppeln dagegen. Mannschaftsführer David Simon unterlag an der Seite des tschechischen Legionärs Filip Duda der Paarung Novak/Gojowczy erst im Match-Tie-Break. Der slowenische Neuzugang Blaz Kavcic besiegte gemeinsam mit Andreas Kramer das Irdninger Duo Gerald Melzer und Moraing in drei Durchgängen. Die Einzel waren dann großteils eine recht klare Angelegenheit für den Favoriten. Doch auf Position eins und zwei setzten sich die Seebensteiner durch. Duda fertigte Novak, in diesem Jahr schon Sieger auf Challenger-Ebene, ebenso in zwei Sätzen ab, wie Kavcic Gojowczyk.

Seebensteins Bundesliga-Debüt ist gelungen. Die Spiele, in denen sich zeigen wird, welche Rolle der Aufsteiger spielt, kommen erst. Vielleicht schon am Samstag beim Wiener Athletikclub, dem am ersten Spieltag mit dem 5:4-Sieg gegen Anif eine kleine Sensation gelang.