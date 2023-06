Seebensteins Abstieg in einem Drama besiegelt

Der Auswärtssieg in Radstadt brachte Hoffnung. Mit einem Heimsieg gegen Hartberg hätte Seebenstein den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga geschafft. Doch es sollte anders kommen. Die Seebensteiner verloren vor heimischer Kulisse denkbar knapp mit 4:5.

Vorentscheidend waren bereits die Doppel, bei denen sich die Steirer einen 2:1-Vorsprung erspielten. Die Gäste setzten bei der Aufstellung auf eine „Siebener-Rotation“. Das bedeutet, dass der laut ITN-stärkste Spieler mit dem schwächsten zusammenspielt. Die Ziffernsummen der beiden anderen Doppel ergibt ebenfalls Sieben (1+6, 2+5, 3+4). Bei dieser Aufstellungsvariante können die Doppel variabel in die Paarungen gesetzt werden. Da sie ja nominell alle drei gleich stark sind.

Seebenstein wählte eine andere Taktik, spannte wie so oft in dieser Saison Filip Duda (Nummer eins) und David Simon (Nummer drei) zusammen. Das Seebensteiner Topduo konnte diesmal nicht reüssieren, verlor in zwei Sätzen.

Im Einzel hätten die Seebensteiner die Partie beinahe noch gedreht. Nik Razborsek zwang David Pichler ins Match-Tie-Break. Dort musste sich der Slowene mit 7:10 geschlagen geben. Die Niederlage stand damit fest. Seebensteins Abstieg eine Runde vor Schluss ebenso.