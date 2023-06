Seebensteins Tennis-Herren mit Premierensieg in der Bundesliga

Nachdem Aufsteiger Seebenstein den Grunddurchgang ohne einen einzigen Sieg beendete, waren die Abstiegssorgen groß. Das untere Play-off begann für den Liganeuling nun gleich mit einem wichtigen Erfolgserlebnis. In Radstadt setzten sich David Simon und Co. mit 6:3 durch. Der erste Sieg der Bundesliga-Saison ist da.

Unbedingt zu erwarten war dieser nicht, immerhin beendete Radstadt die Parallelgruppe als Dritte, ist nominell also der Stärkste der verbleibenden Seebensteiner Gegner – allerdings nicht in der Besetzung von Samstag. Die Salzburger gaben ihre besten Spieler vor. Es fehlten Max Neuchrist, Lukas Rosol, Lukas Neumayer und Sebastian Prechtel. Somit hatte Seebenstein plötzlich realistische Chancen, lag in fünf von sechs Einzel nach der ITN-Papierform voran.

Zuvor legten die Gäste schon in den Doppeln vor, führten 2:1, obwohl es gut und gerne auch ein 3:0 hätte sein können. Jiri Barnat und Philip Alpienz verloren ihr Spiel erst in der Verlängerung des Match-Tie-Break (12:10). Dennoch: Ein Grundstein am Weg zum historischen Erfolg war gelegt. In den Einzeln ließen die Seebensteiner nichts mehr anbrennen. Filip Duda, David Simon, Marius Pimishofer und Philip Aplienz gewannen ihre Matches jeweils glatt in zwei Sätzen.

In der Tabelle verbessern sich die Seebensteiner damit auf Rang vier, der letzte Platz, der am Saisonende zum Klassenerhalt reichen würde. Die Bonuspunkte von Radstadt sind ein nettes Zuckerl, entscheidend wird aber das direkte Duell mit Hartberg. Gegen die Steirer hat Seebenstein am Samstag (11 Uhr) Heimvorteil. Der Sieger hat den Klassenerhalt fast fix.