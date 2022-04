Sieger vor den Vorhang

Werbung

Die Freiluftsaison wirft ihre Schatten voraus, bald fliegt die Filzkugel auf den Sandplätzen der Region über das Netz. Doch bevor es draußen los geht, wurde zur Siegerehrung im Tenniszentrum Posch in Neunkirchen gebeten. Denn in den letzten Wochen und Monaten wurde dort der prestigeträchtige Wintercup ausgespielt. Für den entsprechenden Appetit war gesorgt – mit Stelzen und Kümmelbratenbuffet.

Die Sieger in Neunkirchen waren bei den Damen SU ETG (A-Bewerb) und die TC Seebenstein-Ladys (B-Bewerb). Die fittesten Senioren kamen diese Wintersaison vom UTC BH Wiener Neustadt. Der A-Bewerb der Herren ging an die Delegation des UTC Aspang, im B-Turnier gab es kein Vorbei am Team Endgegner, die C-Wertung holte sich „Tom‘s Oase“ nach Hause.