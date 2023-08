Teilnehmerrekord beim Jubiläum der Steinfeld-Trophy in Breitenau

Bei den heurigen vom ASKÖ Breitenau veranstalteten Doppel-Kreismeisterschaften des NÖTV Kreis Süd wurden neun Bewerbe ausgetragen. „Ohne ein so großes und engagiertes Team wäre so ein Turnier nicht möglich“, betonte der Turnierdirektor Robert Piribauer. Sowohl im Herren Doppel A als auch im Mixed Doppel A gewannen die jeweils als Nummer eins gesetzten Vorjahressieger, welche sich mittlerweile bereits als Seriensieger etabliert haben. Auch die Wetterkapriolen am Finaltag konnten die zahlreichen Fans nicht davon abhalten, ihre Favoriten anzufeuern.

Die Sieger der Bewerbe: Herren Doppel A - Moritz Steiner/Philipp Höller, Damen Doppel A - Sarah Voit/Nina Voit, Mixed Doppel A - Anja Dinhobl/Tobias Tobler, Hoffnungsbewerb Mixed Doppel A - Pierre Reingruber/Tamara Freiler, Herren Doppel B - Franz Hofer/Werner Mock, Damen Doppel B - Tanja Waitz/Silvia Kögler, Mixed Doppel B - Markus Palfinger/Barbara Simon, Hoffnungsbewerb Mixed Doppel B - Laura Schwartz/Thomas Schwartz, Herren Doppel C - Markus-Peter Palfinger/Fabio Krapfl

Mixed Doppel A Finalisten: oben v.l. Sarah Voit, Lukas Kirchhofer, Anja Dinhobl, Tobias Tobler unten v.l. Rober Kwas (Vize-Bmst.Breitenau), Helmut Maier (Bmst.Breitenau), Andreas Pölzelbauer (Obmann ASKÖ Breitenau) Foto: NÖN, Krispl