Gründung

1951 wurde der Verein als ABC-Schwarzatal gegründet und danach auf „BC Ternitz“ umbenannt. Im gleichen Jahr wurde der Club vom „Alliierten Rat der Besatzungsmächte“ zugelassen.

Boxanfänge

Mit den Staatsmeistern Helmut Steiner und Arthur Stranz trat der BC Ternitz am Beginn der 50er-Jahre gegen Ostblockstaffeln an. Diese waren profimäßig organisiert. Als in den 60er- Jahren Kurt Dziech als Publikumsliebling für Furore sorgte, war die Stadthalle des Öfteren ausverkauft. Dziech kämpfte 20 Jahre lang für den BC.

Goldene 80er

Erdem Cicek sowie der dreifache Juniorenstaatsmeister im Schwergewicht Erol Ilter werden von Trainer Alois Zumbo zum Staatsmeistertitel geführt.

Eine neue Ära

Josef Koglmüller übernimmt das Training 2004. Zwei Jahre später fand das erste ABC-Turnier in Ternitz statt. Patrik Preselmayer vom BC siegte. 2010 wurden Güney Sahin und Bernd Herndlhofer Vizestaatsmeister. 2013 wurde Güney Sahin Vize-Juniorenmeister. Rahman Sekandari holt bei den Staatsmeisterschaften in Korneuburg 2018 Rang zwei.