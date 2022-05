Feuertaufe für Nachwuchs bei den MuddyTeamBikers

Werbung

Die „MuddyTeamBikers“ aus Neunkirchen nahmen an einem Trail-Rennen im Rahmen der MTB Enduro-Serie in Bruck an der Mur teil. Vor allem die Jugend stand im Fokus.

Nach dem erfolgreichen Vorjahr möchten die „Muddys“ auch heuer wieder um die vordersten Plätze mitfahren. Der neu ins Leben gerufene Jugendkader rund um Nico Kügler sowie Bruno Hasler soll dabei mithelfen. Insbesondere Nico Kügler gab ein bärenstarkes Debüt. Der U15-Fahrer erreichte in der Klasse „Lauser“ den 2. Platz. Insgesamt benötigte der junge Trailfahrer für das Bewältigen der Kategorien 11:53,28 Minuten. Sein Vereinskollege Bruno Hasler landete auf Rang fünf (13:57,38 Minuten). Auch Markus Gruber sowie Florian Hirt waren am Start.

„Trotz zwischenzeitlich leichtem Regen waren die Streckenbedingungen top. Nur an manchen Stellen war es rutschig, wobei die Strecke mit ihren zahlreichen Kurven sowie unzähligen Wurzeln und Steinstufen als technisch anspruchsvoll zu werten war. Unser Nachwuchs bereitet sich schon mit Freude auf die anstehenden Rennen vor“, berichtet Obmann David Seifried, welcher in der Klasse „Masters Elite“ auf den 16. Platz fuhr. Den Sieg in seiner Klasse holte sich Jörg Neuhart. Sein Vorsprung betrug fast drei Minuten.