Für den 17-jährigen Marco Mempör stand vergangenes Wochenende der letzte von vier Läufen in der Europameisterschaft statt. Im Tschechischen Brezova sicherte er sich den zweiten Platz, punktegleich mit dem Sieger mit 12 Fehlerpunkten. Der Sieger Kieran Touly hatte jedoch mehr fehlerfreie Sektionen. Der Drittplatzierte hatte mit 18 Fehlerpunkten bereits einen Respektabstand.

zVg In der EM-Wertung durfte sich der junge Prigglitzer Marco Mempör über den Europameistertitel bei den Junioren freuen.

Der zweite Platz brachte Mempör dennoch den großen Erfolg. In der Gesamtwertung der Juniorenmeisterschaft siegte Mempör mit 340 Punkten klar vor dem Norweger Gunvaldsen (275 Punkte) und dem Italiener Gabutti (235 Punkte). Mit Marco Mempör hat man in Österreich nun seinen ersten Europameister.

Die Draufgabe der Saison steht in der 125er-WM fest. Nach sechs Läufen und einem Sieg holte Mempör auch in der Weltmeisterschaft einen Podiumsplatz und sicherte sich Platz drei. Die fünf weiteren Läufe konnte der Franzose Kieran Touly gewinnen und krönte sich so zum Weltmeister. „Danke an die Sponsoren, ohne die dies alles nicht möglich wäre“, freut sich der 17-Jährige über seine Erfolge.

Marco Mempör holte somit im Jahr 2019 die Junioren Europameisterschaft und belegte den sehr starken dritten Platz in der 125ccm Weltmeisterschaft.