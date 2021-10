Elisabeth Koglbauer unter Top-Ten in Kroatien

Beim Zadar-Triathlon in Kroatien auf der Mitteldistanz waren die ATSV Ternitz-Athleten Elisabeth Koglbauer und Markus Lechner am Start. Aufgrund des starken Windes mussten die Sportler auf dem eigentlich schnellen Kurs ihr Tempo drosseln. Selbst das Schwimmen wurde zu einer großen Herausforderung.

Der Lauf-Kurs verlief entlang des Meeres und hatte einen schönen Ausblick zu bieten. Lechner zeigte an diesem Tag eine sehr starke Leistung und schaffte es mit einer Zeit von 6:04:22 Stunden auf Platz 179 gesamt. Am besten schnitt der Triathlet beim Laufen ab, wo er beinahe unter die Top-Hundert kam. Bei den Frauen erreichte Koglbauer nach einer Top-Performance den zehnten Rang und lief nach 5:37:12 über die Ziellinie. Ihre beste Leistung lieferte Koglbauer am Rad ab, wo sie die Sechstschnellste war. In der Altersklasse W50 wurde die Athletin Erste.