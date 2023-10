Ternitzer Triathleten schafften es in Zadar auf das Podest

Zum Abschluss der Saison gingen vier Triathleten des ATSV Ternitz beim Zadar Half Ironman in Kroatien an den Start. Manfred Grüner absolvierte die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen in 5:35:28 Stunden und belegte in seiner Altersklasse damit Rang zwölf. Markus Lechner, Michael Putz und Eva Bauer nahmen am Mixed-Bewerb teil und finishten in 5:11:22 Stunden als Dritte.