ATSV Ternitz meisterte neue Aufgabe

Der ATSV Ternitz nimmt mittlerweile nicht nur an Kunstturnwettkämpfen teil, sondern auch an Breitensportturnbewerben. Der Jahreshöhepunkt, die österreichische Turn-10-Meisterschaft, wurde mit 550 Teilnehmerinnen von 75 Vereinen in Schwaz/Tirol ausgetragen.

Clara Velickovic präsentierte sich sehr souverän und zeigte anspruchsvolle, fast ausschließlich fehlerfreie Übungen. Somit durfte sie sich über den ersten Platz in der Altersklasse der 17- bis 18-Jährigen freuen. Jasmin Ungersböck (AK13) wurde zunächst von einem Sturz am Balken zurückgeworfen. Am Stufenbarren, Minitrampolin und Tisch meisterte sie ihre Turneinlagen jedoch sehr gekonnt. Am Ende ließ Ungersböck 61 Starterinnen hinter sich, rangierte auf Platz vier.

Valentina Gava sowie Anika Scheibenreif (AK 10) starteten zum ersten Mal bei einem Wettkampf dieser Größenordnung. Dementsprechend groß war die Aufregung. Dennoch absolvierten die beiden Debütantinnen mit den Plätzen neun und 17 einen guten Wettkampf.

„Trainerin Tanja Reindl hat ihre Turnerinnen sehr professionell betreut. Wir freuen uns über diesen gelungenen Auftritt der Turn10-Riege bei ihrer ersten österreichischen Meisterschaft“, so Sektionsleiterin Ines Hamersak.