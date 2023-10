Ternitzer Turnerinnen in St. Pölten sensationell

In St. Pölten turnten Niederösterreichs Elite-Turnierinnen um die Landesmeistertitel an den Geräten. Für die Turn-Sektion des ATSV Ternitz war Marie Kaghofer höchsterfolgreich. Sie holte an allen vier Geräten Medaillen. Bei den Übungen an Stufenbarren und Balken steigerte sie bei ihren Übungen den Schwierigkeitsgrad zu den letzten Wettkämpfen und turnte ihr Programm fehlerfrei. Der Lohn: Zweimal Gold.

Am Sprung zeigte Kaghofer zum ersten Mal einen Tsukahara gebückt, leichte Schwierigkeiten bei der Landung kosteten ein paar Zehntelpunkte, trotzdem gab es Silber, genauso wie am Boden.

Im Rahmen der Landesmeisterschaft ging es auch um die Qualifikation für die österreichischen Jugendmeisterschaften. Für die ATSV-Talente ein besonderer Wettkampf, immerhin findet die ÖM am 4. November in Ternitz statt. Ein Trio ist beim Heimwettkampf in eineinhalb Wochen sicher dabei. In der Jugendstufe 2 gelang Emely Joe Reindl ein nahezu perfekter Wettkampf. Mit zwei Punkten Vorsprung auf Turnerinnen aus St. Pölten und Gänserndorf holte sie nicht nur den Sieg, sondern auch das Ticket für die ÖM.

In der Jugendstufe 3 pushten sich Anea Notheis, Isabel Kurz und Skadi Brunner gegenseitig zu Top-Leistungen. Notheis spielte ihre Stärke am Stufenbarren aus und holte Platz eins. Unmittelbar dahinter landete Kurz, die mit Akrobatik und Choreografie am Boden überzeugtex. Brunner wurde Fünfte und muss noch um ihre Teilnahme an der ÖM zittern.

Die weiteren Ternitzer Nachwucxhtalente präsentierten sich in ihren Klassen ebenfalls stark. Die Jugendstufe 3 mini gewann Marlene Kodym vor Larissa Mayer. In der Allgemeinen Juniorinnen-Klasse siegte Cleo Zottel. Julia Scheibenreif dominierte die Grundlagenstufe 2a. Miriam Mayerhold wurde Zweite in der 2a und stand in der 2b am obersten Stockerl. Nikol Serheieva holte die Goldmedaille in der Grundlagenstufe 1c.