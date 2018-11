Unschlagbar beim Grand-Prix in Cancun, dann Platz drei beim Grand Slam in Abu Dhabi und jetzt die Goldmedaille bei der U23-EM in Ungarn. Michaela Polleres Bilanz lässt sich sehen und ihre Kämpfe sind jedes Mal aufs Neue eine Augenweide.

„Sie ist die Jüngste im ÖJV-Team, heuer aber mit Abstand die erfolgreichste Athletin des gesamten Kaders“, schwärmt Adi Zeltner von seiner Weltklasseathletin. Zurecht, wie sich schon zu Beginn der Europameisterschaft bemerkbar machte. Nach einem Freilos in Runde eins kämpfte Polleres sich gegen die Polin Eliza Wroblewka ungefährdet und vorzeitig ins Golden Score. Dort erwartete sie die Italienerin Alessandra Prosdocimo, die ohne große Mühe mit Ippon besiegt werden konnte. Das Halbfinale gegen die Schweizerin Alina Lengweiler erwies sich zwar als eine offenere Begegnung, doch wie es zur momentanen Form von Polleres passt, erwischte diese ihre Gegnerin in einem unachtsamen Moment eiskalt und stand damit im Finale.

2017 holte die Wimpassingerin bei der U23-EM in Podgorica die Silbermedaille. Der ehrgeizigen Polleres, die, die sich die Messlatte in diesem Jahr höher legte, war das nicht genug. Mit voller Konzentration und Verbissenheit am Werke, zeigte sie ihrer Finalgegnerin Sara Rodriguez aus Spanien, nach gerade einmal 1:48 Minuten, die Grenzen auf. Verdientermaßen erkämpfte sich die 21-Jährige daher Gold. „Gemessen an ihren Erfolgen, macht sie Riesenschritte in Richtung Olympische Spiele 2020 in Tokio“, blickt Adi Zeltner bereits auf das große Event in Asien.