Die Auswirkungen des Coronavirus haben auch den Kegelsport mit voller Wucht getroffen. Von heute auf morgen wurde die Meisterschaft einfach abgebrochen. Zum Ärger von vielen Spielern und Funktionären des Kegelsports in ganz Österreich. Besonders groß ist die Enttäuschung beim SK FWT-Composites Neunkirchen. Hier haben es beide Superliga-Mannschaften zwar bis drei Runden vor Meisterschaftsende auf Platz eins geschafft, Staatsmeister sind sie aber dennoch nicht.

„Wir sind jetzt die Ersten in einer abgebrochenen Liga. Wir sind keine Staatsmeister, wir sind nichts!“, kann Neunkirchens Vereinsobmann Roland Schwarzer die Entscheidung, die Meisterschaft abzubrechen, nicht nachvollziehen. Lediglich drei Runden galt es noch zu spielen, dann hätten die beiden Teams aus dem Bezirk wahrscheinlich offiziell über den Meisterschaftstitel jubeln dürfen. Jetzt gibt es allerdings nichts zu feiern. „Begründet wurde diese Entscheidung damit, dass es den anderen Mannschaften gegenüber unfair wäre, denn sie hätten sich vielleicht auch noch den Meistertitel holen können“, erklärt Schwarzer, der das auch versteht. Allerdings: „Es wäre auch geplant gewesen, dass sie Mannschaften zum Welt- und Europapokal schicken. Das finde ich unfair“, so der Obmann. Denn für diese Bewerbe qualifiziert man sich über die Erstplatzierungen in der Superliga.

„Wenn wir keine Staatsmeister sind, dann sind wir auch nicht berechtigt, dort hinzufahren!“, so Schwarzer. Er ist überzeugt davon, dass der Meisterschaftsabbruch verfrüht war. „Man hat so viel Zeit, Entscheidungen zu treffen. Diese drei Runden hätte man dann, natürlich nur, wenn es auch möglich gewesen wäre, innerhalb eineinhalb Wochen nachspielen können. Dann hätten wir eine abgeschlossene Meisterschaft gehabt“, ist der Vereinsobmann verärgert.

„Der Saisonabbruch ist für mich okay gewesen. Aber die Art und Weise, wie der Abbruch stattgefunden hat, war ein Horror.“ Lukas Huber, Kegler

Enttäuscht zeigen sich auch die Spieler des SK FWT-Composites Neunkirchen. „Der Saisonabbruch ist für mich okay gewesen. Aber die Art und Weise, wie der Abbruch stattgefunden hat, war ein Horror“, so der Superliga-Spieler Lukas Huber. Ebenfalls ernüchtert über den Meisterschaftsabbruch zeigt sich Monika Nguyen von den Superliga-Damen: „Für mich war der vorläufige Beschluss enttäuschend, Erster zu sein, aber doch nicht Meister und keine Ehrungen…“

Barta/Torreiter Für Superliga-Keglerin Monika Nguyen war der Abbruch der Meisterschaft enttäuschend.

Wenn alles nach Plan läuft, dann soll es im Herbst wieder mit der Meisterschaft losgehen. Bis dahin halten sich die Kegler, so gut es eben geht, zu Hause fit. Ausdauer- sowie Krafttraining stehen dabei am Programm. Für das Kegeln selbst kann man nicht wirklich viel üben, doch verlernen werden es die Spieler nicht. „Kegeln ist wie Radfahren“, schmunzelt Nguyen. Aber dennoch wird es einige Zeit brauchen, bis man wieder dort ist, wo „Corona“ den Neunkirchnern einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Der Verein selbst hofft nun darauf, zumindest das traditionelle Hobby-Turnier machen zu können. „Wenn es von den Auflagen her möglich ist, dann wäre es toll, wenn wir es machen könnten, denn hier geht es für uns natürlich auch um viel Geld. Wir haben jetzt schon auf eine Veranstaltung verzichten müssen. Eine weitere wäre sehr bitter“, gibt Vereinsobmann Schwarzer zu.