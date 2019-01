Heiß her ging es im absoluten Spitzenduell der 2. Landesliga vor großartiger Kulisse in der Landeshauptstadt zwischen den bis dato noch ungeschlagenen St. Pöltener- und Ternitzerinnen. Von Anfang an gestaltete sich der Schlagabtausch als ein ständiges Hin und Her. Der schier unbezwingbare Verteidigungsblock des Gegners ließ die Bezirksathletinnen zur Höchstleistungen auftrumpfen.

Im ersten Satz hatten die Ternitzerinnen mit leichten Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen. Die anfänglich schlechten Vorzeichen konnten allerdings schnell aus dem Weg geräumt werden. Der ATSV stabilisierte sich rasch und es gestaltete sich eine Partie auf Augenhöhe.

Kriegbaum: "St. Pölten ist definitiv die härteste Truppe“

„Wir spielen gegen St. Pölten prinzipiell schon lange und kennen den Gegner. St. Pölten ist definitiv die härteste Truppe“, analysiert Trainerin Anja Kriegbaum die Landeshauptstädter. Warum die Mannschaft aus St. Pölten als so stark und unberechenbar gilt, zeigte sich gleich noch im ersten Durchgang. Die Gastgeberinnen stemmten sich vehement gegen die Offensivversuche der ATSV-Damen und entschieden den Satz mit 25:23 haudünn für sich. Auch im zweiten Satz erwies sich das Durchbrechen der Verteidigung der St. Pöltnerinnen als Herkules-Aufgabe. Doch diesmal endete der Durchgang mit einem knappen besseren Ende zugunsten der Gäste. Diese siegten 26:24 und glichen verdient aus.

Gefühlt brodelte es in der St. Pöltner Arena bereits. Die Heimfans peitschten ihre Damen entschlossen nach vorne. Ternitz schenkte dem keine Beachtung und ging höchst professionell in den alles entscheidenden dritten Durchgang. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf gutem Niveau ließ einen Favoriten schwer erkennen. Übergreifend gesehen war es dann aber neben der Teamleistung auch individuelle Klasse, die den Sieg für Ternitz brachte. Insbesondere Kapitänin Jenny Schebesta übernahm Verantwortung.

Ihre überragende Blockleistung brachte den Gegner heftig ins Schwitzen. Trixi Kasbauer sowie Christina Kölbl hatten mit starken Serviceserien ebenso großen Anteil an dem hart umkämpften 25:23-Sieg im dritten Satz. Ternitz bleibt ungeschlagen und fügt St. Pölten die erste Niederlage der Saison zu und ist nun Tabellenführer. Das spannende Rückspiel steigt am 17. Februar.