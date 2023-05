Gold und Bronze für die LFS Warth

Die LFS Warth holte diese Woche beim Volleyball-Turnier der Landwirtschaftlichen Fachschulen in Niederösterreich den Landesmeistertitel. Mit dem Mixed-Team sicherte man sich in Langenlois den Sieg und setzte sich gegen sechs andere Schulen durch. Die drei Burschen und drei Mädchen überzeugten mit starken Leistungen. „Das Mixed-Team kontte sich rasch auf das Spiel der Gegner einstellen, sodass der Aufschlag, die Annahme und das Zuspiel optimal funktionierten und die Chancen auch verwertet werden konnten“, erzählt Sportlehrer Franz Ringhofer. Für die Burschen gab es den dritten Platz in ihrem Bewerb, die Mädchen belgten am Ende Rang vier.