Bis zum Schluss musste der bereits feststehende Meister aus Ternitz gegen Groß-Siegharts um die Fortsetzung der Siegesserie in der 2. Landesliga zittern. Die ungewohnte Situation, einen Rückstand aufholen zu müssen, brachte die Damen nicht aus der Ruhe, sondern ließ sie postwendend zu einem meisterlichen Gegenschlag ausholen.

Trotz stark aufspielender Gegnerinnen konnten sich die Ternitzerinnen mit 25:19 die Satzführung in Runde eins erspielen. Im zweiten Durchgang machte sich dann allerdings bemerkbar, dass die Damen aus Groß-Siegharts in der Abwehrleistung über sich hinauswuchsen. Das Bollwerk der Gegnerinnen bereitete dem ATSV Ternitz bereits in Satz eins ordentlich Kopfzerbrechen und das setzte sich auch fort.

"Es war eine sehr starke Leistung"

Darauffolgend probierte es der amtierende Meister der 2. Landesliga mit aggressiv geführten Offensivaktionen. Einerseits konnten diese in Erfolg umgemünzt werden, andererseits wehrte Groß-Siegharts die Versuche ab und konterte im Gegenzug erfolgreich. Das zweite Aufeinandertreffen ging daher mit 26:24 knapp an den Gegner.

Der dritte Durchgang war geprägt von einer kämpferischen Leistung auf beiden Seiten. Gegen Ende des Satzes ließ bei den Ternitzerinnen allmählich die Konzentration nach. Individuelle Fehler schlichen sich in die Partie ein und plötzlich stand es nach drei Sätzen 2:1 für den Kontrahenten. Die Siegesserie schien in Gefahr. Sollte sich doch noch ein Schönheitsmakel auf der bisher sauberen Weste bilden? Ein ganz klares „Nein“, so die Antwort der künftigen 1. Landesliga-Akteurinnen. Mit gesammelten Kräften konnten sich die Damen ins Spiel zurückkämpfen und mit 25:22 in den entscheidenden fünften Satz gehen. Dort stabilisierten sie sich nach anfänglichen Schwierigkeiten und wahrten mit dem 15:6 die Chance auf eine ungeschlagene Saison.

Spielertrainerin Anja Kriegbaum war überglücklich und zugleich stolz auf ihr Team nach dem mühevollen Sieg: „Es war eine sehr starke Leistung im Angriff und mit Konsequenz im Spiel!“