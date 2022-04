Krönender Abschluss für den ATSV Ternitz

Werbung

Von Anfang an mischte die Mannschaft im Titelrennen mit. Trainer Marco Busch bildete aus vielen jungen Akteurinnen eine geschlossene Einheit, die nach Abschluss der Saison von der Tabellenspitze lacht.

Die letzten vier Spiele gewannen die Ternitzerinnen allesamt 3:0. Mit 29 Punkten ist das Team uneinholbar am Top. Der Gewinn der 1. Klasse NÖ ist in Stein gemeißelt. Marco Busch zieht ein positives Saisonfazit: „Ich denke, wir haben es geschafft, trotz der schwierigen Situation im richtigen Moment die passende Leistung abzurufen. Für mich als Trainer und Sektionsleiter war es eine sehr anstrengende Saison, weil organisatorisch sehr viel Arbeit zu leisten war. Dass wir im Endspurt ohne Satzverlust stets gesiegt haben, macht mich stolz!“

Marco Busch, Trainer und Sektionsleiter

Der ATSV ist aufstiegsberechtigt und möchte nächste Saison auch in der 2. Landesliga spielen. Die Suche nach einer passenden Halle läuft noch. „Ich denke, dass wir in der 2. Landesliga bestimmt einen Platz im Mittelfeld erreichen können“, so Busch.