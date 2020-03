Abgesehen vom sportlichen Aspekt stellen sich auch viele wirtschaftliche Fragen, die mit der Corona-Krise einhergehen. So sollte zwar aus jetziger Sicht der Scheiblingkirchner Pittentalcup im Juni nicht in Gefahr sein, allerdings könnte eine Absage des Nachwuchsturniers eine tragende Säule im Pittental einstürzen lassen. Noch ist die Lage im regionalen Fußball diesbezüglich aber entspannt.

„Vom finanziellen Aspekt, halten sich die Verluste durch die entgangenen Einnahmen die Waage mit der Reduktion der Kosten durch den eingestellten Spielbetrieb, daher sehe ich keine existenzielle Bedrohung für den Verein“, meint Grünbach-Obmann Harald Winkler. Ähnlich sieht es Schlöglmühl-Sektionsleiter Andreas Hofer: „Ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass wir die Meisterschaft noch zu Ende spielen können. Durch den eingestellten Spielbetrieb sind auch die Ausgaben weniger und ich denke, bei den meisten Vereinen wird es sich die Waage halten. Es ist natürlich schade, dass es so gekommen ist, aber man muss die Situation so akzeptieren, wie sie ist.“

Und Kirchberg-Sektionsleiter Manfred Stangl erklärt: „Welche finanziellen Auswirkungen es hat, ist von Verein zu Verein wahrscheinlich zufrieden, je nachdem welche laufenden Kosten anfallen. Bei uns fallen natürlich die Einnahmen aus den Heimspielen weg, das ist aktuell aber kein großes Thema bei uns.“

Ähnlich sieht es Mönichkirchens Manfred Rois, der „erst einmal abwarten will, wie lange die Sperre dauert.“ Allerdings kann sich Rois bei einem kompletten Stillstand schon existenzielle Bedrohungen für gewisse Vereine vorstellen.

Puchberg-Obmann Alexander Hartberger zum Thema: „Vieles hängt davon ab, ob die Spiele noch nachgeholt werden oder nicht. Sollte das gesamte Frühjahr abgesagt werden, würde sich ein finanzieller Schaden entstehen. Prognosen darüber sind zu Zeit allerdings schwer vorauszusagen, weil keine weiß, wie sich die Situation entwickeln wird.“

Weniger der wegfallende Spielbetrieb als eine potenzielle Absage des Sportfests würde beim FC Schottwien wirtschaftlich schmerzen: „Das wäre eine Katastrophe, aber das kann man heute noch nicht voraussagen. Ohne aufrechten Spielbetrieb haben wir aktuell auch kaum Kosten. Die Schiedsrichter und Gebühren für den Kunstrasen in der Vorbereitung waren zu zahlen, aber momentan brauchen wir kaum Geld“, verrät Sektionsleiter Gerald Eibegger.

Auch beim FC St. Egyden ruht die Kuegel. Obmann Markus Rottensteiner: „Der gesamte Betrieb wird auf Null gestellt. Das betrifft auch alle getroffenen Vereinbarungen. Somit können wir die Kosten auf ein Minimum reduzieren. Lediglich vorgeschriebene Ausgaben, wie laufende Versicherungen, werden aktuell ausbezahlt. Die Vereinbarungen treten dann wieder in Kraft, sobald der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Ich gehe davon aus, dass wir keine finanziellen Probleme bekommen.“

Auch Natschbachs Sportdirektor Rene Panholzer sieht den wirtschaftlichen Aspekt entspannt: „Er ist nur ein untergeordnetes Thema, für uns war es wichtig, das gesundheitliche Risiko für die Menschen im Umfeld des Vereins zu minimieren. Auch wenn wir ein paar Wochen keine Einnahmen haben sollten, können wir das verkraften. Selbst eine Absage der gesamten Meisterschaft wäre kein Beinbruch.“ Und Willendorf-Obmann Johann Schauer hat einen Wunsch an die Regierung: „Vielleicht wird da in Zukunft ja auch, was Unterstützung seitens der Regierung anbelangt, an die kleinen Verein gedacht. Ich wünsche mir, dass alle diese Zeit gesundheitlich ohne Schaden überstehen, das ist das Wichtigste.“