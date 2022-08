Teynor holt bei Junioren-Grasski-WM Silber

Werbung

Letzte Woche ging am Paulusberg in Neudorf im deutschen Erzgebirge die Junioren-Weltmeisterschaft mit starker NÖ-Beteiligung in Szene. Vor allem Lara Teynor von der Sportunion Trattenbach sorgte unter den sechs Österreicherinnen und Österreichern von insgesamt 47 Starterinnen und Startern für Furore.

Im Riesentorlauf der Damen gab es den Vizeweltmeistertitel und die Silbermedaille für das 18-jährige Toptalent. Im Slalom und in der Kombination belegte Teynor jeweils den fünften Rang und im Super-G landete sie auf Rang sechs.

Im Vorjahr, bei ihrer ersten Junioren-WM, war die Schülerin des BORG Wr. Neustadt mit zwei vierten Plätzen noch knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Heuer waren aus Österreich nur die Burgenländerinnen Tina Hetfleisch (Gold im Super-G) und Emma Eberhard (Gold im Slalom) noch erfolgreicher als Teynor.

Bei den Herren holte der Gösinger Leopold Schön vom USC Lilienfeld dreimal Edelmetall. Er belegte im Super-G den zweiten und im RTL sowie in der Kombination jeweils den dritten Platz. Damit konnte der 18-Jährige die einzigen Medaillen bei den Herren einfahren.

Die Junioren-WM zählt auch zum FIS-Juniorencup. Teynor belegt auch da als beste Österreicherin den zweiten Gesamtrang und Schön darf sich ex aequo mit dem Italiener Nicolo Schiaveti ebenfalls über Silber freuen. Weiter geht es für Teanor bei den Weltcuprennen in Cortina d´Ampezzo Anfang September, ehe das große Weltcupfinale ebenfalls in Italien in Sauris di Sopra stattfindet.