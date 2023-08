Acht Kämpfe mit purer Action in Grünbach

Am 16. September kehren die Wrestlingstars von Pro Wrestling Österreich zurück nach Grünbach am Schneeberg. Eine actionreiche Show mit acht Kämpfen internationaler Wrestler bietet Unterhaltung für Jung und Alt.

Im Hauptkampf setzt der Tullner Robert Dreissker seine PWÖ Openweight Championship gegen den ungarischen Publikumsliebling Peter Tihanyi aufs Spiel. Nach Titelverteidigungen in Deutschland, Niederlande und Ungarn, ist dies die erste Titelverteidigung auf österreichischem Boden nach dem Gewinn in Ternitz im September 2022. Der Grund für den verspäteten Titelkampf macht das Aufeinandertreffen noch persönlicher. In einem Kampf beider Kontrahenten in Deutschland brach sich Dreissker den Orbitaboden, das Jochbein und den Oberkiefer und fiel für knapp fünf Monate aus. Eine ungewollte Auszeit, die Dreissker dem Ungarn nachträgt und weshalb er, zum Schock aller Anwesenden, den Ungarn im April in Grünbach hinterrücks attackierte.

Igoooors fordern Midcard Revolution

Doch hierbei handelt es sich bei weitem nicht um das einzige Highlight des Abends. In einem Kampf Vier gegen Vier ohne Disqualifikation soll eine lang anhaltende Rivalität ihr Ende finden. Hierbei steht für beide Seiten viel am Spiel. Auf der Seite des Team Igoooors steht für den Fanliebling aus Aserbaidschan Igor Rachimov seine Karriere bei Pro Wrestling Österreich auf dem Spiel, im Falle einer Niederlage der „Midcard Revolution“, hat die Gruppierung bestehend aus Sultanov, Ricky Sky, Joe Bravo und Binolt Leach zugesagt, sich aufzulösen. Zuletzt sorgten Sultanov, Bravo und Leach am Hauptplatz Neunkirchen für Aufsehen, als sie dem Ungarn Öcsi Gulyas den Arm brachen.

Auch bei den Damen kommt es zu einer internationalen Toppaarung. Die Linzerin Moxie trifft auf die Engländerin Dani Luna, die derzeit neben ihrer Heimat auch in den Vereinigten Staaten für Furore sorgt. Luna ist dabei nur eine von drei Athleten des Abends, die beim britischen WWE (Anm. Weltmarktführer im Wrestling) Ableger „WWE NXT UK“ unter Vertrag standen.

Auch der „Babo“ Metehan (Deutschland) und „Wild Boar“ Mike Hitchman (Wales) werden an diesem Abend ihr Österreich-Debüt feiern. Letzterer trifft hierbei auf den Wiener Martn Pain, welcher sich im Juli am Hauptplatz Neunkirchen den Sieg im Hauptkampf sichern konnte.

Für Spannung ist gesorgt. Tickets und weitere Informationen gibt es online unter www.pwoe.at