Früherer WWE-Starter zu Gast in Pottschach

Das Wrestling-Event in Grünbach im April diesen Jahres zog bereits die Massen an. Am 10. September veranstaltet Pro Wrestling Österreich nun eine zweite Show im Kulturhaus Pottschach.

Nationale sowie internationale Stars werden die Zuschauer erwarten. Darunter auch der Deutsche Axel Tischer, welcher sechs Jahre in der US-Profiliga WWE unter Vertrag stand. Er wird auf den berühmten Österreicher und Steirer „Mexxberg“ treffen. Im Hauptkampf des Abends geht es dann um die PWÖ Openweight Championship. Insgesamt werden sich die Wrestler in acht Matches gegenüberstehen.

Tickets stehen unter dem Link www.pwoe.at bereits zum Verkauf. Einlass wird um 18 Uhr sein. Eine Stunde später geht die Show los und wird ungefähr dreieinhalb Stunden dauern.