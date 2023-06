Wrestler zu Gast in Neunkirchen

Am 1. Juli kehrt Pro Wrestling Österreich zurück in den Bezirk und macht im Rahmen der Sommerbühne ab 19 Uhr den Hauptplatz Neunkirchen unsicher. Mit dabei sind neben heimischen Assen wie Chris Colen, Martn Pain und Moxie, Wrestler aus Deutschland, Slowakei und Ungarn. Am Programm stehen insgesamt fünf Kämpfe – u.a. Highflying-Action der Leichtgewichtsklasse, ein Teamkampf, ein „Triple Threat-Match“ (drei Kämpfer zeitgleich gegeneinander) und ein Damenkampf. Im Hauptkampf treffen der Wiener Publikumsliebling Martin Pain und der Deutsche Norman Harras aufeinander.