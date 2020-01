Die Rodler des WSV Prein an der Rax starteten in Ried im Oberinntal in Tirol beim Austria Cup in die Saison. Starke Tiroler Konkurrenz sowie eine herausfordernde Strecke ließen das Turnier für die jungen Naturbahnrodler zu einer wahren Bewährungsprobe werden.

Kaum Trainingseinheiten absolviert, das erste Rennen der Saison und das in Mitten von wechselnden Bahnverhältnissen und engen schnellen Kurven. Es war ein Auftakt für die jungen Rodler, der es durchaus in sich hatte: „Alle Faktoren zusammengerechnet brachten die Sportler an deren körperlichen, aber auch mentalen Grenzen“, blickt Trainerin Beate Fasching zurück.

Christian Kern startete ohne einer einzigen absolvierten Trainingseinheit in das Turnier und wirkte dennoch sehr frisch und erreichte im zweiten Wertungslauf sogar die Bestzeit. Nach vier Durchgängen reichte es aber nicht für den Gesamtsieg des 8-Jährigen.

Sein Debüt feiern durfte der zehn Jahre alte Florian Flackl. Der Nachwuchsrodler fand mit einem vierten Rang im ersten Wertungslauf gut in das Turnier. Langfristig konnte er die Platzierung nicht halten.

Die erfahrenen Mitstreiter aus Tirol drückten ihren Stempel auf und verdrängten Florian auf Platz sechs. „Trotz starker Tiroler Konkurrenz zeigte er eine hervorragende Leistung, die eine erfolgreiche Saison voraussagt“, zeigt sich Trainerin Fasching optimistisch. Allerdings schaffte es Florian, sich vor Vereinskollege Marc Mörwald zu platzieren, der trotz einiger Probleme mit der Strecke gut mithielt.

Der elf Jahre alte Marc Mörwald feierte beim Austria Cup ebenso sein Debüt und es sollte ein sehr lehrreiches werden. Von Anfang an hatte Marc mit Rückschlägen zu kämpfen. Die schwer auszurechnende Bahn forderte ihm alles ab: „Die schwere Streckenführung ist ihm nicht gelegen. Aber trotz mehrerer Bandenkontakte und Schreckmomente gab er nicht auf und zeigte Kampfgeist“, war Fasching erfreut über ihren Schützling.

Demnächst stehen die ersten intensiven Trainingseinheiten am Programm, bevor es Anfang Februar zu den FIL Weltjugendspielen in die Slowakei geht. Erstmals werden Mörwald und Flackl einen internationalen Bewerb absolvieren.