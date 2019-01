Nach dem Abschied der beiden Legionäre Zdenek Skotnica (USV Natschbach) und Oldrych Byrtus begab sich der SC Zöbern auf die Suche nach Ersatz. „ Wir wollen mit den Transfers mehr Durchschlagskraft in der Offensive haben. Ich bin sehr guter Dinge, dass das auch gelingt“, hoffte Zöberns Sektionsleiter- Stellvertreter Wolfgang Heissenberger noch vor zwei Wochen. Nun haben die Verantwortlichen einen Ersatzmann auf Top-Niveau verpflichtet.

Der 32-jährige Slowake Mate Izvolt entschied sich im Sommer 2018, nach 13 Jahren im Profi-Fußball, den Schritt zum SV Gaflenz in die Niederösterreichische Landesliga zu gehen. Nach 14 Spielen in der höchsten Spielklasse des Landes wechselt er nun zu Spielertrainer Christoph Morgenbesser in die 1. Klasse Süd zum SC Zöbern. „Er hat seit Kurzem eine neue Arbeit, bei der er Schichtarbeiten muss. Da kann er wahrscheinlich jede dritte Woche nicht kommen. Das funktioniert in Gaflenz nicht“, so der Sektionsleiter des SC Zöbern, Richard Plank – er meint weiter: „Er ist sicher unsere gewünschte, neue Verstärkung. Wir wissen, was er kann und haben mit Gaflenz gesprochen. Ich hab‘ mich mit ihm getroffen und kann versichern, dass er voll motiviert und trainiert ist.“

In seiner Karriere machte Matej Izvolt 295 Spiele als Profi, davon 153 in der Slowakischen Ersten Liga, der Fortuna Liga, unter anderem bei Slovan Bratislava. Weiters weist er 51 Einsätze in der Polnischen Ekstraklasa und 69 Spiele in Tschechien zweiter Liga auf. In seiner Karriere kam Izvolt auch auf 14 internationale Spiele. 2007 musste er sich mit Slovan Bratislava im damaligen UI-Cup dem SK Rapid Wien geschlagen geben. Im Jahr 2005 durfte er gegen Newcastle United ran. Sein letzter internationaler Auftritt war mit dem polnischen Klub Piast Gliwice gegen Quarabag Agdam in der zweiten Runde der Europa League Quali 2013.

Zusätzlich soll in Zöbern jedoch noch ein Stürmer folgen. „Wir sind an einem weiteren Spieler dran, aber ich kann den Namen noch nicht nennen“, so Plank.