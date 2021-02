Voraussetzung sei freilich, dass die von den Sportverbänden erarbeiteten Corona-Präventionskonzepte genauestens eingehalten werden, also etwa Outdoor-Trainings mit Abstand und Indoor-Sport für negativ getestete Personen.

Für das DSGÖ-Vorsitzteam Pepi Frank und Sepp Eppensteiner aus NÖ stehe der Schutz des Lebens in der Güterabwägung immer an erster Stelle. Aber man müsse auch an Kinder und Jugendliche, sowie an die erwachsenen Sportler denken, für die der Sport gesundheitsfördernd und wichtig sei.

Insbesondere Kinder würden laut zahlreichen Studien an den Folgen des Lockdowns. Die Schäden seien beträchtlich: Gewichtszunahme und in Folge ein erhöhter BMI, Verlust motorischer Fähigkeiten, aber auch eine Zunahme psychischer Erkrankungen. Die Langzeit- und Sekundärfolgen dieser negativen Entwicklung sind noch nicht klar absehbar, könnten aber beträchtlich sein.

In diesem Zusammenhang wiederholen Frank und Eppensteiner eine alte DSGÖ-Forderung: die auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO geforderte tägliche Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche an Schulen.



Eppensteiner und Frank sagen abschließend: "Die Entscheidung zur Öffnung soll nicht nach politischen Kritierien, sondern nach Kriterien der Risikoabwägung und der wissenschaftlichen Vernunft geschehen. Wenn Experten die Konzepte der Sportverbände für praktizierbar halten, dann sollte der Sport vor allem für Kinder und Jugendliche wieder ermöglicht werden."