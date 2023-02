Tolle Auswärtsbilanz der Kremser Handballer hielt auch in Ferlach

Werbung

KELAG FERLACH – FÖRTHOF UHK KREMS 26:31 (10:17). Schon in der Anfangsphase zeigte sich, dass die Ferlacher gegen die kompakte Deckung des Tabellenführers ihre liebe Not hatten. Gelang dann doch einmal ein Durchbruch, stellte sich am Ende immer noch UHK-Goalie Thomas Eichberger als nahezu unüberwindliches Hindernis heraus.

Die Kremser zogen auf der Gegenseite ein durchaus sehenswertes Angriffsspiel auf. So lagen Simek & Co bereits nach 14 Minuten mit 9:3 voran, wobei sämtliche Treffer der Heimischen aus Strafwürfen resultierten. Danach schien es aber, als ob die Kremser wieder in den Sicherheitsmodus zurückschalteten, sich die unnötigen Fehler in der Offensive häuften und ließ die Kärntner plötzlich wieder hoffen.

Julian Pratschner war beim 31:26-Auswärtserfolg in Kärnten erfolgreichster UHK-Torschütze. Foto: Bert Bauer

Als der starke Flügel Matthias Rath den dritten fatalen Abspielfehler zum 8:10 (22.) nützte, begannen bei den Rot-Gelben endlich die Alarmglocken zu schrillen. Trainer Ibish Thaqi versammelte die Mannschaft beim Stand von 8:12 zum Team-Timeout, das fruchtete. Der Favorit fand wieder in die Erfolgsspur , eroberte bis zur Pause die klare Führung zurück.

Der zweite Spielabschnitt glich nahezu den ersten dreißig Minuten

Zuerst lief das Kremser Angriffsspiel wie am Schnürchen, zudem wurde hinten „Luke dicht“ gemacht, sodass der Vorsprung bis auf neun Treffer anwuchs (15:24, Minute 41). Erneut kam aber der Meister in Bedrängnis, weil sich die Ferlacher nicht hängen ließen und auch deren Goalie Florian Strießnig mit einigen Glanzparaden plötzlich für Verunsicherung der UHK-Angreifer sorgte.

Der Vorsprung schrumpfte auf drei Treffer (24:27, Minute 52) und wäre ein Trickspielzug der Heimischen in der Folge nicht in die Hose gegangen, hätte es noch einmal ganz eng für die Wachauer werden können. In dieser heiklen Phase rückte wieder Keeper Thomas Eichberger als entscheidender Faktor in den Mittelpunkt. Mit einer Quote von fast 42 Prozent an gehaltenen Bällen hatte er am Ende einen entscheidenden Anteil am Punktegewinn. Summa summarum war der Sieg hochverdient. Wenn es den Kremsern in Zukunft gelingt, ihr hohes Niveau einmal wieder über ganze sechzig Minuten zu halten, dann sollte auch heuer der Weg zum Titel nur über den UHK führen.

Tore UHK Krems: Julian Pratschner (7/2), Kenan Hasecic (6), Matthias Führer (4), Sebastian Feichtinger (3), Stephan Wiesbauer (3), Daniel Dicker (3), Romas Kirveliavičius (2), Marko Simek (2), Benedikt Rudischer (1).

Ibish Thaqi, Trainer UHK Krems: „Die beiden Zähler waren sehr wichtig und gut fürs Selbstvertrauen. Zuletzt haben wir auf hohem Niveau gejammert. Die Mannschaft hat wieder gezeigt, was in ihr steckt, wenn alle Rädchen ineinander laufen.

Julian Pratschner, Förthof UHK Krems: „Wir haben eine tolle erste Hälfte mit einem überragenden Thomas Eichberger im Tor gespielt. Beim Stand von 13:22 haben wir gedacht, dass wir den Sack zugemacht haben. Plötzlich ist Ferlach zurückgekommen, die Halle war da, aber wir sind glücklich die zwei Punkte in die Wachau mitgenommen zu haben.“

Risto Arnaudovski, Trainer Ferlach: „Es ist uns wenig von dem, was wir uns vorgenommen haben, gelungen, vor allem die Leistung im Angriff und die Chancenauswertung war mangelhaft. In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft Moral gezeigt und konnte das Ergebnis verschönern.“