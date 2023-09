EM: Platz fünf für Kaltenbrunner & Co

Erfolg und Enttäuschung liegen im 3x3 so eng beieinander wie in kaum einer anderen Sportart. Das hat sich am Donnerstag, einmal mehr im Viertelfinale der Europameisterschaft gegen Frankreich gezeigt. Die Österreicher rund um den St. Pöltner Nico Kaltenbrunner sind lange absolut ebenbürtig und damit auf Halbfinalkurs. In den Schlussminuten zünden die Franzosen allerdings den Offensiv-Turbo und gewinnen so mit 21:16. Wie schon bei der Heim-WM in Wien vergangenen Juni ist für Team Austria damit im Viertelfinale Schluss.

Für Enis Murati und Co. gibt es aber dennoch Grund zur Freude: Die Österreicher beenden das Turnier in Jerusalem auf Platz 5 – bei einem Großevent die beste Platzierung in der 3x3-Geschichte. Ein Jahr vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris, dem großen Ziel der Österreicher, stimmt die Formkurve also.

Neue Formation bewährt sich auf Anhieb

Rang fünf werten die heimischen Basketballer nicht zu Unrecht als Toperfolg, wenn man bedenkt, dass Murati erst wenige Wochen vor Turnierstart auf den 3x3-Court wechselte. Auch die Vision von Head Coach Milan Isakov spiegelt sich im Spiel der Österreicher immer mehr wider: Egal ob Linortner, Murati, Krämer oder Nico Kaltenbrunner. Alle vier Spieler sind zu jederzeit gefährlich und können punkten.

Vor allem Big Man Filip Krämer (2011/12 übrigens für eine Saison beim UBC St. Pölten) dürfte nach langwierigen Verletzungsproblemen endlich wieder bei fast 100 Prozent sein. Seine physische Präsenz in Kombination mit Muratis Zug zum Korb gibt dem Spiel der Österreicher eine ganz neue Dimension.



Nach bisher 6. Plätzen bei EMs und WMs bedeutet der 5. Platz in Israel sogar die beste Platzierung in der heimischen 3x3-Geschichte. Zudem wurde Seriensieger Serbien im ersten Spiel beinahe besiegt (19:21). Eine Entwicklung, die Basketball-Austria-Generalsekretär Johannes Wiesmann mehr als positiv stimmt. „Wir haben die Serben in der Gruppenphase streckenweise dominiert und an den Rand einer Niederlage gebracht. Im zweiten Spiel gegen Israel haben wir in einer eigenen Liga agiert“, freut sich der Niederösterreicher. „Erst im Viertelfinale gegen Frankreich waren wir körperlich leicht unterlegen und haben das Spiel am Rebound verloren. Aber die Entwicklung stimmt, was in Hinblick auf eine mögliche Teilnahme an den Olympischen Spielen natürlich ganz wichtig ist.“