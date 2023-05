Zwei St. Pöltner rittern um WM-Medaillen

Österreichs 3x3-Basketball-Teams fiebern der Heim-WM am Wiener Rathausplatz entgegen. Los ging's heute, Dienstag. Bis Sonntag (4. Juni) regiert Action pur in der Bundeshauptstadt. Am Tag vor dem Turnierbeginn wurde der Herrenkader, bestehend aus Matthias Linortner, Filip Krämer, Nico Kaltenbrunner und Rashaan Mbemba, bekanntgegeben. Das Damenteam wurde ja bereits vor einigen Tagen fixiert. 160 Spieler aus je 20 Nationen bei Männern und Frauen kämpfen ab Dienstag um Gold, Silber und Bronze. In der eigens errichteten Arena im Herzen Wiens werden täglich 15.000 Fans erwartet.

Super-Talent springt auf dem WM-Zug auf

Nachdem sich das Damenquartett Sigrid Koizar, Camilla Neumann, Sarah Sagerer und Anja Fuchs-Robetin mit einer ganz starken Leistung kurz vor WM-Beginn quasi selbst nominiert hat – bei einem Turnier in Aserbaidschan wurde unter anderem WM-Mitfavorit China in die Schranken gewiesen – steht jetzt auch das Herrenteam fest:



Die EM-Teilnehmer aus dem Vorjahr in Graz Nico Kaltenbrunner, Matthias Linortner (Nummer zwölf der FIBA-Weltrangliste) und Filip Krämer werden durch den St. Pöltner BSL-Profi Rashaan Mbemba komplementiert. Coach Milan Isakov setzt damit auf mehr Größe und Physis unter dem Korb. Der 19-jährige Mbemba gilt als eines der größten Talente im heimischen Basketball und wird nächste Saison in der US-College-Liga NCAA auf Korbjagd gehen.

"Ganz knapp" nicht dabei ist Fanliebling Martin "Marmax" Trmal, bei dem sich Basketball-Austria-Generalsektretär Johannes Wiesmann am Montag für seinen unglaublichen Einsatz und die beeindruckenden Leistungen als Teil des 3x3-Profiteams "Team Vienna" in den vergangenen Monaten bedankte.



Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) outete sich am Montag einmal mehr als 3x3-Fan. "Ich möchte die Herren gegen die USA und die Damen gegen Frankreich – die wohl größten Hürden in der Gruppenphase – in diesem großartigen Ambiente anfeuern." Der Politiker erhofft sich von der WM, dass diese also Turbo für den heimischen Basketballnachwuchs dient. "Wir haben in Wien viele Möglichkeiten 3x3 zu spielen. In fast jedem zweiten Park gibt es einen Korb. Durch die WM werden die Star-Spieler jetzt greifbar." Der Eintritt am Rathausplatz ist übrigens frei.



Mit seiner Aussage über die stärksten Gruppengegner dürfte Hacker richtig liegen. Auf Camilla Neumann und ihre Teamkameradinnen wartet in der Gruppe A mit Frankreich der amtierende Welt- und Europameister. Dazu kommen der letztjährige Vize-Europameister Niederlande sowie Mitfavorit Spanien und physisch starke Brasilianerinnen.

Heißes Duell mit den US-Boys

Auf die rotweißroten Männer warten in „Pool“ B Olympiasieger und Vize-Europameister Lettland sowie die Basketballmacht USA. Außerdem bekommen es die Herren mit Slowenien und Australien zu tun. Beide Teams sind schlechter gerankt als Österreich, gelten aber als unangenehme Gegner.



Apropos Basketballmacht USA: Ex-NBA-Spieler Jimmer Fredette läuft für die Amerikaner auf und wird in Wien wohl für Highlights am Fließband sorgen. Von der Arena am Rathausplatz zeigte er sich beeindruckt: "Ich habe in Hallen mit 20.000 Fans gespielt, aber in so einem Freiluftstadion mit den Fans in nächster Nähe aufzulaufen, ist eine ganz eigene Atmosphäre." Das erklärte Ziel für seine Teamkollegen und ihn lautet Gold.

Koizar: „Wollen die Besten schlagen“

Etwas zurückhaltender, wenngleich angriffslustig, geben sich Österreichs Stars: "Natürlich sind wir in einer sehr starken Gruppe gelandet, aber das Ziel ist es immer, die Besten zu schlagen", sagte am Montag etwa die aus Kottingbrunn (Bezirk Baden) stammende Guard-Spielerin Koizar. "Wir haben unseren Spielstil gefunden und wollen den Schwung der letzten Wochen mitnehmen", gab sich auch Neumann selbstbewusst.

Für Linortner, der mit dem Herrenteam ja erst am Mittwoch in das Turnier einsteigt, kann es nicht schnell genug losgehen. Gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen will er alles am Feld lassen. Besonders natürlich gegen Top-Favorit USA: "Wir haben sie in den vergangenen Tagen bei einem Vorbereitungsturnier in St. Pölten gut gescoutet. Sie haben alles, was ein gutes 3x3-Team braucht. Aber wir wissen, was zu tun ist und sind bereit", gab Nico Kaltenbrunner die Marschroute vor.