Vom Startschuss bis zum Zieleinlauf: Der Wachau-Marathon im Livestream

Für die LäuferInnen gilt es, die Konzentration auf die Strecke zu richten und dabei den Genuss nicht aus den Augen zu verlieren. Von Zeit zu Zeit ist eine stimmungsvolle Abwechslung als Motivation der richtige Antrieb.

Vor allem am Start, aber auch entlang der Strecke dürfen Musik, Bands und aufmunternde Worte nicht fehlen. Der WACHAUmarathon arbeitet seit vielen Jahren mit einem bewährten Team an geübten Moderatoren und musikalischen BegleiterInnen zusammen, deren Stimmen die LäuferInnen entlang der Donau und im Start- und Zielbereich begleiten und auch für Stimmung bei Zusehern und Fans sorgen.

Als erste Stimme am Start in Emmersdorf schickt Martin Patak die MarathonläuferInnen auf die Strecke. Die Stadionstimme der Wiener Austria, Erwin Gruber, feuert die TeilnehmerInnen des Halbmarathons in Spitz an. Maximilian Patak übernimmt als Motivator in Achleiten und hält dort die Stellung für die LäuferInnen der langen Distanzen. Andy Marek, die legendäre Rapid-Stimme, und Birgit Zeiss-Brammer (ORF) empfangen die TeilnehmerInnen im Ziel in Krems. Dort übernimmt Martin Patak, der auch die Siegerehrung im Stadtpark bestreitet.

Als stimmungsvolles Highlight hat sich der Caritas-Charity-Point bereits etabliert.

Auch heuer gibt es bei Kilometer 40 nicht nur maximal gute Laune, sondern auch die Möglichkeit „laufend“ Gutes zu tun. Für jeden Läufer und jede Läuferin, der/die über die Spendenmatte läuft, wird heuer für Menschen in Not in Niederösterreich gespendet

Stimmung entlang der Strecke Foto: NÖN

KM 7,5 Emmersdorf: FF Emmersdorf.

KM 11,7 Grimsing: Out of the Box.

KM 15,4 Aggsbach Markt: Marktkapelle Aggsbach.

KM 20 Schwallenbach: FF Schwallenbach.

KM 23,1 Startbereich Spitz: Gruber, DJ Live Act.

KM 25,1 Weinschenke St. Michael: Out of the Box.

KM 28,7/H5,7 Weißenkirchen: Block West.

KM 30,6 Achleiten: DJ Live Act.

KM 32,5/H9,5 Gasthof Pfeffel: VCU Raika Kilb.

KM 34,9 Kuenringer Bad: Urtrommler.

KM 35,5/H12,5 Schleife Dürnstein: Out of the Box.

KM 36,9 Loiben: Pfadfindergruppe Krems, Out of the Box.

KM 39,4/H16,4 Tankstelle: DJ Live Act.

Nach KM 40/H17: Caritas-Charity-Point, DJ Live Act.

Ziel Krems: ORF-Radio-Niederösterreich-Bühne mit Birgit Zeiss-Brammer und der legendären Rapid-Stimme Andy Marek.

Hauptbühne Stadtpark: Andy Marek, gemeinsam mit Martin Patak.

