Eishockey, Volleyball, Basketball, Handball, Amateur-Fußball und nun auch Tischtennis - die Saison 2019/20 findet kein sportliches Ende. Am Ping-Pong-Tisch gibt es zwar keinen Meister, aber eine Endtabelle. Und da dominiert Niederösterreich. Stockerau steht an der Spitze. Im Industrieviertel feiert Wiener Neustadt den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, schließt die Meisterschaft an der dritten Stelle ab. Obmann Franz Gernjak spricht von einem "sehr schönen Erfolg. Wir haben den Grunddurchgang spielerisch dominiert, nur beim Eröffnungsturnier waren wir unglücklich. Im Europacup-Viertelfinale haben wir auswärts in Wels gewonnen. Es war eine Top-Saison."

"Wir wollen noch eins drauflegen"

Der Wermutstropfen ist, dass die Saison kein sportliches Ende fand und Wiener Neustadt im Flow war. Gernjak ist überzeugt, dass noch mehr als Platz drei möglich gewesen wäre. "Wir hätten um den Titel mitgespielt. Schade - aber was soll man machen", bleibt Gernjak gelassen und will eine mathematische Serie in der kommenden Saison beenden. Nach den Plätzen sieben, fünf und drei wäre der Titel in kommenden Spielzeit die logische Folge: "Wir wollen noch einmal etwas drauflegen", will Gernjak einen weiteren Top-Spieler verpflichten.

Baden kehrt wohl ins Oberhaus zurück

Gemeinsam mit Stockerau will Gernjak dann auch wieder die oberösterreichische Phalanx durchbrechen. Das wird in der nächsten Saison vielleicht sogar noch einen Tick einfacher, weil Mauthausen freiwillig aus dem Oberen Play-off der 1. Bundesliga zurückzog. Und die blau-gelbe Equipe wohl Zuwachs bekommt. Baden darf als Spitzenreiter des Unteren Play-off, genauso wie die Zweitplatzierten Innsbrucker, aufsteigen. "Es ist möglich, dass wir den Platz nicht wahrnehmen", meint BAC-Obmann Andreas Meixner. Wahrscheinlich sei das aber nicht, weil alleine schon wegen der kürzeren Fahrwege die höchste Spielklasse attraktiver ist.

BAC fehlen 25.000 Euro Einnahmen

"Aber ich weiß noch nicht wie die Mannschaft aussieht. Es kann sein, dass wir mit einer jüngeren, etwas schwächeren Mannschaft spielen", kann Meixner noch nicht viel sagen, auch weil nicht klar ist, wie sich die Reisebeschränkungen für Legionäre bis in den Herbst verändern. "Außerdem fehlen uns bis Juni 25.000 Euro an Einnahmen, die wir durch Veranstaltungen gehabt hätten, ob die nachgetragen werden, weiß ich noch nicht", gibt Meixner Einblick.

Viele Aufsteiger, aber keine Absteiger

Der Badener Obmann war als Mitglied des Ausschusses auch an der Entscheidung des Bundesliga-Abbruchs beteiligt. Es gibt, bis auf freiwillige Rückzüge, keine Absteiger. Alle aufstiegsberechtigten Clubs dürfen auch aufsteigen. "Es wird kein Verein auf der Strecke gelassen", meint Meixner. Auch wenn es in der kommenden Saison mehr Absteiger geben wird, vor allem in der 2. Bundesliga. Theoretisch dürfen die Top Zwei jedes Landesverbandes aufsteigen, in der Praxis wird wohl nur ein Bruchteil der 18 betroffenen Vereine davon Gebrauch machen, bis 25. Mai muss genannt werden.

So viel Industrieviertel steckt in den Bundesligen

Neben den beiden Aushängeschilder Wiener Neustadt und Baden ist das Industrieviertel auch nächstes Jahr wieder zahlreich im nationalen Wettbewerb vertreten. Im Unteren Play-off der Herren Bundesliga ist Wiener Neudorf gesetzt, verzichtet noch einer der zehn Clubs würde Guntramsdorf nachrücken. In der 2. Bundesliga wird die SG Gumpoldskirchen/Mödling, Wiener Neudorf II, Bruck/Leitha und Baden II aufschlagen. Im Unteren Play-off der Damen werden die SG Oberes Triestingtal/Guntramsdorf und der Badener AC vertreten sein. In der 2. Bundesliga hat Oberes Triestingtal/Guntramsdorf II seinen Platz fix.