Bei herrlichem Wetter und guter Stimmung gelangen dabei auch gute Ergebnisse. WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger und Turnier-Organisator Horst Rosenbusch freute es, gemeinsam mit Golfclubmanager Erich Hubaczek die Siegerehrung vorzunehmen.

In der Bruttowertung setzte sich bei den Männern Arnold Prommer vom heimischen Golfclub mit 28 Bruttopunkten durch, der sich zusätzlich auch noch die Longest Drive-Trophäe sicherte. Bruttosiegerin wurde Doris Eitler vom GC Enzesfeld mit 20 Punkten.

Den longest Drive der Damen gewann Birgit Koisser vom GC Föhrenwald Wr. Neustadt. Die Nearest to the pin-Trophäe konnte Johannes Pernerstorfer vom Diamond Club (DC) Ottenstein holen. Er sicherte sich auch den zweiten Platz in der Bruttowertung. Bei den Damen schaffte es Ulrike Haselbauer vom GC Spillern, den Ball am Nähesten zur Fahne zu platzieren.

Die Nettowertung in der Gruppe A führte Brigitte Tüchler (DC Ottenstein) vor Walter Koinegg (Diamond Country Club) und Karl Khas (DC Ottenstein) an. Bei der Gruppe B gewann Reinhard Silberbauer (DC Ottenstein) vor Alfred Gerstbauer (GC Lengenfeld) und Franz Kitzler (GC Weitra). Bei der Gruppe C siegte Herbert Weissenböck (GC Weitra) vor Michael Walter (Golfclub Adamstal Franz Wittmann) und Otto Haselbauer (GC Spillern).