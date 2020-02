Bei der Preisverleihung zur NÖN Sportlerwahl im St. Pöltner Landtagssitzungssaal hatte Petra Bohuslav ihren letzten großen Auftritt als Sportlandesrätin.

Die 54-Jährige blickt auf 15 ereignisreiche und fordernde Jahre zurück, in denen sie die NÖ-Sportlandschaft nachhaltig prägte. Gerade in Niederösterreich wurde in dieser Zeit viel unternommen, um dem gesellschaftlichen Trend zur Unsportlichkeit entgegenzuwirken. Eines ihrer Leuchtturmprojekte: die Sportstrategie 2020.

2014 wurden hierfür recht ehrgeizige Ziele formuliert. 20 Prozent Steigerung bei der sportlichen Aktivität der Bevölkerung oder 20 Prozent mehr Nachwuchsmeistertitel beim Spitzensport waren nur zwei von mehreren Zielen. Die Ergebnisse werden gerade evaluiert. Es zeichnet sich ab, dass manche Vorgaben zu ambitioniert waren. „Kein Problem. Wichtig war, dass wir uns diese Ziele überhaupt gesetzt haben. Auch wenn wir nicht alles zu hundert Prozent erreichen, ist trotzdem ein Ruck durch das Land gegangen.“

Sportstrategie 2020 brachte Ruck im Land

Den Negativtrend umzukehren braucht es offenbar mehr als eine von der Landespolitik initiierte Sportstrategie. „Wir brauchen mehr Sport in den Schulen. Mir macht das ernsthafte Sorgen“, vermisst die scheidende Sportlandesrätin Petra Bohuslav nach wie vor einen bundesweiten Schulterschluss, wenn es um die Umsetzung der viel diskutierten und lange geforderten täglichen Turnstunde geht.

Zuletzt auch heiß diskutiert wurde die Sportförderung, die österreichweit mit 120 Millionen Euro ziemlich üppig ausfällt. Ob das Fördersystem effizient ist? „In Niederösterreich sicher. Mir war immer wichtig, dass das Geld dort ankommt, wo es hingehört, nämlich bei den Sportlerinnen und Sportlern.“

Ende des Monats wechselt Bohuslav also die Fronten, heuert als Geschäftsführerin in der Staatsoper an. Mit einem weinenden Auge, wie sie betont: „Natürlich werde ich meine Sportlerinnen und Sportler vermissen. Vielleicht treffe ich in Zukunft ja einige davon in der Oper. Sport und Kultur passen ja besser zusammen, als viele glauben.“

Ab und zu will sie die feinen Opern-Arien künftig aber schon noch mit erdigem „Stadion-Roar“ tauschen. „Klar werde ich auch in Zukunft die eine oder andere Sportveranstaltung besuchen.“