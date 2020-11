Komplize sagte aus: Dreimal Blutdoping bei Dürr .

Ein als Zeuge befragter Komplize von Mark S. hat am zwölften Verhandlungstag des Blutdopingprozesses in München ausgesagt, dass er den deutschen Arzt entweder 2013 oder 2014 kennengelernt habe. In den Jahren danach habe er Mark S. mit Dopingsubstanzen versorgt, ihn mit zwei Sportlern bekannt gemacht und an dem geständigen Doper Johannes Dürr dreimal Blutabnahmen oder -zufuhren durchgeführt.