Von der Steiermark nach Niederösterreich: Nach einem Jahr Pause kehrt das Red Bull Air Race zurück nach Österreich! Am 15. und 16. September 2018 hebt die spektakuläre Motorsport-Serie auf dem militärischen Flugfeld in Wiener Neustadt ab. In der „Allzeitgetreuen“ findet der sechste Flugtag im Rahmen der laufenden WM-Saison statt. Beim jüngsten Stopp im russischen Kazan setzte sich der Tscheche Martin Sonka (40) durch. Entsprechend zahlreich werden die Fans aus unserem Nachbarland bei Sonkas Start in Wr. Neustadt vertreten sein.

In der Gesamtwertung liegt der Tscheche auf Platz zwei hinter dem erfahrenen US-Amerikaner Michael Goulian, der bereits im zarten Alter von 16 Jahren seinen ersten Soloflug absolviert hat.

Nur rund 50 Meter über dem Boden

Worum geht’s bei der spektakulären Flugshow? Ziel ist es, den rund sechs Kilometer langen Rennkurs, der mit 25 luftbefüllten Säulen (Pylonen) abgesteckt ist, möglichst schnell und mit so wenigen Fehlern wie möglich zu absolvieren. Dabei sind die Maschinen natürlich nicht gleichzeitig unterwegs, sondern hintereinander. Ein wilder Ritt durch die Lüfte mit 540 PS starken ultraleichten rund 6,5 Meter langen Fliegern nach einem Regelwerk vergleichbar mit einem Wildwasserslalom.

Die 14 Teilnehmer am Red Bull Air Race sind dabei nur rund 50 Meter über dem Boden unterwegs, in den Kurven wirken Kräfte bis zum zehnfachen des eigenen Körpergewichts auf die Sportler ein. Motoren und Propeller sind standardisiert, damit das fliegerische Können im Vordergrund steht.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstreicht den Wert des Air Race: „Für Wiener Neustadt und für ganz Niederösterreich ist dieser Event ein großer Gewinn, und zwar in sportlicher, wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht.“