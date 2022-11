Aktion für Kinder „Skikids“ startet wieder in neun NÖ-Skigebieten

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

(v.l.n.r.) LR Jochen Danninger, Michaela Dorfmeister, Anton Pfeffer. Foto: Tobias Jungmeier​

M it der Aktion „Skikids“ sollen Kinder schon früh die Möglichkeit bekommen, den Ski- und Snowboardsport kennenzulernen und so einen einfach Einstieg in den Wintersport erhalten.