Tausend Pferde, gut 30.000 Besucher: Die Apropos Pferd in der Arena Nova mauserte sich zum Magneten für Freunde des Reitsports. Abseits des Messegeschehens ging ein hochklassiger Turnierreigen über die Bühne. Das Highlight entschied eine Deutsche für sich.

Beim „Großen Preis SPORT.LAND. Niederösterreich“ zeigte Sabrina Berger auf ihrem achtjährigen Holsteiner Quidam einen grandiosen Ritt. „Das war das schwerste Springen, das ich bisher mit ihm gegangen bin, und das gleich zu gewinnen ist natürlich extrem schön“, atmet Berger nach der fehlerfreien Vorstellung durch. Auf Rang zwei dieser mit 25.000 Euro dotierten Weltranglisten-Springprüfung klassierte sich die Oberösterreicherin Romana Hartl. NÖ-Routinier Alfred Fischer landete auf Platz elf dieses Zwei-Stern-Bewerbs.

Ganz oben am Stockerl landete dafür Katharina Schiller. Die 36-Jährige vom Reitstall Neunteufel-Meierhof ritt mit ihrem Pferd Siobhan Dream of Diamond zum Finalsieg in der mit 6.500 Euro dotierten Medium Tour. „Unglaublich! Das ist mein erster internationaler Sieg“, freut sich die Tullnerin. „Mein Pferd geht unheimlich gut. Hoffentlich kann ich nächstes Jahr den einen oder anderen Casino Grand Prix mitreiten.“