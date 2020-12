Die Corona-Pandemie führte dazu, dass es 2020 im American Football nur ein absolutes Schonprogramm gegeben hat. In der höchsten Liga matchten sich die Vienna Vikings und die Graz Giants in einer Best-of-Five-Serie. Die restlichen Teams bestritten in diesem Jahr keine Pflichtspiele. Das soll sich 2021 ändern.

In allen Spielklassen sollen Matches stattfinden. In der Austrian Football League werden sechs Mannschaft an den Start gehen. Bisher waren es acht Teams, der Modus wird aufgrund der Coronasituation etwas verkürzt - acht statt zehn Spieltagen. Die NÖ-Fahnen halten die Mödling Rangers hoch, sind in der Liga der Außenseiter. Die Gegner heißen Vikings, Giants, Tirol Raiders, Danube Dragons und Prag Black Panthers.

Aufstockung für 2022 geplant

Hohenems und Traun sind in der kommenden Saison nicht mehr erstklassig, könnten 2022 aber zurückkehren. Denn die höchste Liga soll aufgestockt werden. In der übernächsten Saison ist eine Zehner-Liga geplant, sprich vier Mannschaften aus der Division One (zweithöchste Spielklasse) sollen aufsteigen. 2021 wird die zweite Liga mit zwölf Teams gespielt (in zwei Gruppen). Aus NÖ-Sicht sind die Amstetten Thunder und die St. Pölten Invadors dabei.

Finale Ende Juli in Sankt Pölten

Im Ligabetrieb 2021 wird aber freilich Corona noch eine Rolle spielen. Die Game Days sind so getaktet, dass es Ausweichmöglichkeiten für

Verschiebungen gibt und der Spielbetrieb dadurch bis zu einem gewissen Grad abgesichert ist. Covid-19-Testungen sollen zum Wohle aller Beteiligten regelmäßig durchgeführt werden. Je nachdem, wie die Lage im kommenden Frühling aussieht, werden selbstverständlich auch der AFBÖ und die Teams agieren.

Eine fixe Auskunft über die Möglichkeiten für ZuseherInnen kann dementsprechend auch erst im Frühling gegeben werden. Feststeht hingegen, dass die Austrian Bowl am 31. Juli in der St. Pöltner NV Arena steigen wird. Geplant ist, dass dann auch Zuschauer vor Ort sein dürfen, ob es dann tatsächlich möglich ist, bleibt abzuwarten. Der Saisonstart ist für März terminisiert.

Das sagt AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck

"Der Plan die Austrian Football League auf zehn Teams aufzustocken, wurde im AFBÖ schon seit einiger Zeit und in stetigem Austausch mit den Teams vorangetrieben. Umso erfreulicher ist es, dass es mit 2022 soweit sein wird. Für die Entwicklung der Austrian Football League ist dieser Schritt enorm wichtig. Das gilt sowohl für den Wettbewerb als auch für die Vermarktung der Liga. Doch zuerst freuen wir uns auf die kommende Saison, die bestimmt noch die ein oder andere Überraschung zu bieten hat. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet und blicken dem Frühling zuversichtlich entgegen."