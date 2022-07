Austrian Bowl: Wertvollste Spieler und Nachwuchs-Talente prämiert

Während Fußballfans davon zuletzt nur träumen konnten, ist dieses Duell im Football sogar historisch. Erstmals stehen zwei Wiener Klubs im Finale und spielen sich in einem Derby den Titel aus. Die Konkurrenz der European League of Football (ELF), in der heuer mit den Tirol Raiders und auch den Dacia Vikings die zwei besten österreichischen Teams, mit ihren quasi Einser-Units spielen, hat die heimische Austrian Football League (AFL) stark verjüngt und auch verändert.

Die Dominanz der beiden österreichischen Kultklubs ist dahin, aber dafür gab es im Grunddurchgang in der heuer erstmals zur Zehnerliga aufgestockten AFL durchwegs spannende Spiele. Christoph Seyrl spricht sogar von der „spannendsten AFL-Saison ever“. Der AFL-Generalsekretär verspricht heute eine große Party in der NV-Arena in St. Pölten, wenn die Danube Dragons auf die Vienna Vikings treffen, denn die Zweiklassengesellschaft in der AFL sei durch die Entscheidung der Raiders und Vikings, mit ihren Einsermannschaften in die ELF zu wechseln, vorbei.

Spiel um Platz drei zwischen Black Panthers und Patriots

396 Touchdowns wurden in insgesamt 52 Spielen (50 in der Regular Season und zwei Play-offs) erzielt, die letzten der AFL-Saison 2022 werden heute bei der Austrian Bowl XXXVII powered by VELO folgen. Im Rahmen des großen Finaltags zum Abschluss der ersten Saison als 10er-Liga treffen heute seit 15 Uhr die Prague Black Panthers auf die Telfs Patriots. Um 19 Uhr findet im großen Finale das Wiener Derby zwischen den Danube Dragons und den Dacia Vikings statt.

Die Danube Dragons haben das Machtvakuum heuer genützt. Das Team, das nun in Wien im Stadion Donaufeld spielt, wurde ursprünglich 1985 unter dem Namen Klosterneuburg Mercenaries gegründet, übersiedelte aber vor elf Jahren. Heuer haben die Dachen in zehn Spielen zehn Siege geholt und visieren nun mit ihrem MVP Chad Jeffries den zweiten Titel in der Vereinsgeschichte nach 2010 an. Im Play-off ließen die Donaufelder den bis dahin sensationell stark aufspielen Telfs Patriots keine Chance.

Dass die Vienna Vikings als Rekordmeister ihren 16. Sieg in der Austrian Bowl feiern könnten, ist durchaus bemerkenswert, spielen die Simmeringer doch mit ihrem zweiten Anzug. 30 Spieler wechselten in die erste Mannschaft, die international in der ELF gegen starke Konkurrenz aus Deutschland, Polen und Spanien antritt – sowie eben die Raiders. Die Zweiermannschaft der Tiroler konnte in der AFL heuer aber nicht so überzeugen wie ihre Wiener Dauerrivalen.

Zumindest hat der entthronte Meister die Genugtuung, in der ELF besser unterwegs zu sein als die Wiener. In der Austrian Bowl zieren die Innsbrucker heuer aber nach einer sieglosen Saison das Tabellenende. Qualitativ war der Abgang von den rund 60 besten österreichischen Spielern in die ELF natürlich schon ein spürbarer Aderlass für die AFL. Und das es in den ersten beiden Jahren gibt keinen Ab- oder Aufsteiger gibt, hat wohl die Tiroler auch nicht sonderlich motiviert, in ihr Zweierteam zu investieren.

Und während Verbandspräsident Michael Eschlböck die ELF dafür kritisiert, dass sie dem Amateurfootball und auch dem Nachwuchs nicht bringe, bemerkt Generalsekretär Seyrl die befürchteten negativen Folgen nun doch nicht. Im Gegenteil, ergäben sich für den heimischen Nachwuchs in der AFL sogar mehr Chancen auf Einsatzzeit. Bestes Beispiel sind die Vienna Vikings, die mit sieben Spielern vom Juniorennationalteam punkten.

Die Defensive Backs Noa Calaycay und Raffael Weninger sind aber verletzt und müssen beim Finale zuschauen. Mit dem 19-jährigen Eigengewächs Nico Hrouda spielt bei den Männern mit dem Thorhammer ein Junior sogar Starting Quarterback, eine Position, die in Austrian Bowl-Spielen in diesem Jahrhundert bislang (fast) ausschließlich US-Legionären vorbehalten war. Natürlich ist Hrouda auch der jüngste QB in der Austrian-Bowl-Geschichte. Im Grunddurchgang unterlagen die Vikings den Dragons mit deren MVP-Quarterback Chad Jeffries trotzdem nur 42:57.

Spektakuläres Duell im Grunddurchgang

Das Derby im Grunddurchgang bot ein Offensivfeuerwerk, das auf eine Wiederholung heute Abend hoffen lässt. Die Vikings waren in den beiden Austrian Bowls mit den meist erzielten Punkten, 2018 kam es zu insgesamt 99 und 2003 zu 98 Punkten. Heuer soll erstmals die Hunderter-Marke fallen! Die erste Teilnahme der Vikings an einer Austrian Bowl war übrigens 1986. Ein Großteil der heutigen Mannschaft war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren. Einer aber schon: O-Liner Roman „Smurf“ Seybold spielt heute seine 20. Austrian Bowl. Das muss auch Weltrekord für Endspiele in allen internationalen Ligen sein!

Bei der Austrian Bowl in St. Pölten werden 5000 Zuschauer erwartet und der Rasen bereitet im Gegensatz zum Vorjahr, als das Finale wegen Unbespielbarkeit des Grüns kurzfristig abgesagt und von der NV-Arena nach Innsbruck verlegt werden musste, keine Probleme. Und natürlich gibt es wieder eine Halftimeshow. Was 2019 spektakulär mit Josh begann, wird mit der aufstrebenden österreichischen Pop-Band „Alle Achtung“ fortgesetzt. Sie werden u.a. mit ihrem Sommerhit „Marie“ für Stimmung sorgen.