Das Comeback des Eierlaberls

Zugegeben, das angekündigte Comeback von Superstar Tom Brady erregte in der Football-Szene weit mehr Aufsehen als jenes der Austrian Bowl in St. Pölten. Ganz so selbstverständlich war die Rückkehr der AFL in die NV Arena aber nicht.

Rückblende: Im Juli des Vorjahres musste sich die Austrian Bowl kurzfristig ein neues Zuhause suchen. In der NV Arena war der neu verlegte Rasen weder für Fußballer noch für Footballer brauchbar. Ob der Kurzfristigkeit und mangelnden Kommunikation gab’s reichlich Diskussionsbedarf und Schuldzuweisungen.

Auch weil das für das Stadion zuständige Sportzentrum Niederösterreich laut AFBÖ-Generalsekretär Christoph Seyrl für alle aufgrund des Umzugs nach Innsbruck angefallenen Unkosten aufkam, war die Basis für eine Rückkehr nach St. Pölten geschaffen.

„Wir wollten ja nie weg. Die NV Arena, der Ratzersdorfer See daneben – das passt für uns perfekt“, präzisiert AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck. Vertraglich fixiert ist vorerst nur die Austrian Bowl am 30. Juli in diesem Jahr. Beide Seiten streben aber eine langfristige Zusammenarbeit an. „Wir würden uns nur was anderes suchen wollen, wenn wir hier aus den Nähten platzen“, rechnet Seyrl mit knapp 5.000 Football-Begeisterten in der 8.000 Zuschauer fassenden Arena.

Neue Zehnerliga, geschwächte Spitzenteams

Nachdem die Liga 2020 Corona-bedingt gar nur mit zwei Teams auskommen musste, erlebt sie heuer eine nie dagewesene Expansion. Erstmals kämpfen zehn Teams um den Einzug in die Austrian Bowl. Weil die zuletzt arg dominanten Vienna Vikings und die Tirol Raiders mit ihren Spitzenteams an der neu gegründeten European-League-Football teilnehmen und in der österreichischen Liga nur die zweite Spieler-Garnitur aufs Feld schicken dürfen, erwartet sich Eschlböck mehr Ausgeglichenheit: „Jetzt dürfen sich auch wieder andere Teams berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen.“

Aus NÖ-Sicht werden das die Rangers aus Mödling sein. „Bis auf das Burgenland, Kärnten und Vorarlberg sind alle Bundesländer vertreten – ein schöner Mix“, findet Eschlböck. Die Liga wird auf zwei Jahre „eingefroren“, agiert also als geschlossene Gesellschaft. Den Neulingen aus Znaim, Traun, Telfs und Salzburg will es die AFBÖ damit erleichtern, sich zu etablieren.