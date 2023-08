Footballer wollen nach St. Pölten

2.700 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen ins Innsbrucker Tivoli und sahen einen fulminanten 24:14-Sieg der österreichischen Nationalmannschaft über Titelverteidiger Italien. Im Finale wartet jetzt am letzten Oktober-Wochenende Finnland. Um die Ausrichtung will sich der AFBÖ bewerben. „Die Chancen stehen gut, dass wir den Zuschlag dann auch bekommen“, ist Generalsekretär Christoph Seyrl zuversichtlich.

AFBÖ rechnet mit ausverkauftem Stadion

Innsbruck zeigt Interesse, auch das Finale auszurichten. Beim AFBÖ orientiert man sich aber eher Richtung Osten. „In Wien und Niederösterreich ist die Vereinsdichte am höchsten und hier sind einfach die meisten Footballfans zuhause“, will Seyrl vor ausverkauftem Haus spielen und gewinnen. Und in der NV Arena das Fassungsvermögen von knapp 8.000 Zuschauern auszuschöpfen, das trauen sich die Footballer durchaus zu. „Ich gehe schon davon aus, dass wir die Zahlen der Austrian Bowl klar überbieten werden“, denkt Seyrl an die 4.800, die vor zwei Wochen beim Duell Dragons gegen Vikings kamen.

Der Verband will so schnell wie möglich Gespräche mit dem Land Niederösterreich, dem Stadionbetreiber Sportzentrum Niederösterreich und dem SKN St. Pölten aufnehmen. Der Bundesligaklub ist Exklusiv-Pächter des Stadions. Vertraglich vereinbart ist, dass der SKN das Stadion für zwei Veranstaltungen im Jahr zur Verfügung stellt. 2023 sind das der Ironman und die Austrian Bowl. Vonseiten der Wölfe gibt es aber dennoch positive Signale. Am betreffenden Wochenende spielt der SKN auswärts in Ried.