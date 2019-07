Die 5.000er-Marke an Zusehern wird in der NV Arena für gewöhnlich nur gesprengt, wenn Rapid beim SKN St. Pölten gastiert. Und eben, wenn es Außergewöhnliches zu sehen gibt. American Football wird speziell in Niederösterreich als außergewöhnlich, ja gar als hip empfunden.

Vor einem Jahr sahen 5.100 Football-Fans die 34. Austrian Bowl und einen an Spannung kaum zu überbietenden Schlagabtausch zwischen den Tirol Raiders und den Vienna Vikings. Ex-Bundesliga-Fußballer Thomas Pichlmann schoss die Tiroler damals wenige Sekunden vor Schluss mit einem Fieldgoal zum 51:48-Sieg. Am Samstag kommt es ab 19 Uhr zur Neuauflage.

NÖ mausert sich zur Hochburg des heimischen Footballs

Das Endspiel der Austrian Football League wird aber nur der Höhepunkt eines ereignisreichen Tages. Bereits ab 15 Uhr treten in der Silver Bowl die Bratislava Monarchs gegen die Devils Hohenems an. Davor, dazwischen und danach geht es rund um das Stadion ab: Football-Probierstationen, Badespaß am Ratzersdorfer See, Kulinarik und erstmals eine richtige Halftime-Show nach amerikanischem Vorbild. Die Band „Josh.“ wird mit ihrem Superhit „Cordula Grün“ für Stimmung sorgen.

Niederösterreich mausert sich immer mehr zur Hochburg des heimischen Footballs. 19 der 72 österreichischen Klubs bzw. 1.420 von 8.350 Spielern sind in NÖ zuhause. Das heißt freilich auch, dass es im Osten Österreichs die meisten Footballfans gibt. Als „perfekt“, was Stadiongröße und Einzugsgebiet betrifft, bezeichnet AFBÖ-Generalsekretär Christoph Seyrl St. Pölten als Austragungsort. Ob die NV Arena (Fassungsvermögen 8.000) da am Samstag nicht zu klein wird …